Μπιάνκα Σενσόρι - Κάνιε Γουέστ: Μαζί σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ισπανία - Το τελεσίγραφο χωρισμού

«Ακόμα μια ευκαιρία» έδωσε στον σύζυγό της η Μπιάνκα Σενσόρι -αφού και εκείνος ζήτησε βοήθεια για την ασταθή συμπεριφορά του- και μαζί επισκέφθηκαν και διέμειναν σε κέντρο θεραπείας στην Ισπανία. Οι δημόσιες εκρήξεις του που πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο τον τελευταίο καιρό και που προκάλεσαν αντιδράσεις - κυρίως μια δήλωση αγάπης για τον Ναζί δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ, ένα υποτιθέμενο μίσος για την εβραϊκή κοινότητα και ισχυρισμούς ότι ελέγχει την διαβόητα προκλητική γκαρνταρόμπα της αρχιτέκτονα συζύγου του - την έκαναν να σκεφτεί το ενδεχόμενο χωρισμού, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

«Πέρυσι τέτοια εποχή οδεύανε προς το διαζύγιο», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ένας άνθρωπος που βρισκόταν πολύ κοντά στην οικογένεια, όμως ο 48χρονος - που το 2016 διαγνώστηκε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή - βρήκε την δύναμη να ζητήσει βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, η κλινική αποκατάστασης Balance βρίσκεται στη Μαγιόρκα. Πρόκειται για ένα κέντρο ευεξίας που προσφέρει «ιατρικά καθοδηγούμενη φροντίδα ψυχικής υγείας και εθισμού». Όπως αναφέρουν πηγές, βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν όσο ήταν εκεί και στην συνέχεια χρόνο να συζητήσουν τα προβλήματά τους - επιθυμίες, ανάγκες, ευαλωτότητες και ελπίδες για να προχωρήσουν, ενώ συμμετείχαν και σε κοινές συνεδρίες συμβουλευτικής.

Kanye West and wife Bianca Censori 'flew to Spanish rehab clinic for counselling after she issued marriage ultimatum' following rapper's string of public meltdowns https://t.co/9dVhI92Ody — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2026

Ο Κάνιε Γουέστ έκτοτε λαμβάνει θεραπεία σε ξεχωριστή κλινική στην Ελβετία και οι φίλοι του λένε ότι η διαφορά στην εμφάνιση, καθώς και στη συμπεριφορά του, έγινε αμέσως αισθητή. «Ο Κάνιε θα μπορούσε να έχει σοβαρούς μπελάδες χωρίς την αγάπη και τη φροντίδα της Μπιάνκα» αναφέρουν.