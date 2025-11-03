Μπίλι Άιλις: «Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, δώστε τα χρήματά σας φιλαράκια»

Η Μπίλι Άιλις είχε ένα μήνυμα για τους δισεκατομμυριούχους που παρευρέθηκαν στη φετινή τελετή απονομης των Βραβείων Καινοτομίας του περιοδικού της WSJ: «μοιραστείτε τον πλούτο». Η ποπ σταρ — η οποία έγινε διάσημη ως έφηβη με τη viral επιτυχία της το 2015 «Ocean Eyes» έκανε την προτροπή κατά την παραλαβή του βραβείου για την Καινοτομία στη Μουσική.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει πραγματικά σκοτεινός και οι άνθρωποι χρειάζονται ενσυναίσθηση και βοήθεια περισσότερο από ποτέ — ειδικά στη χώρα μας. Αν έχετε χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσετε για καλό — ίσως να δώσετε μερικά σε ανθρώπους που τα χρειάζονται» είπε η 23χρονη Άιλις στο κοινό, το οποίο περιλάμβανε διάσημους, όπως ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας, και ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ με πολλά περισσότερα χρήματα από εμένα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι; Χωρίς κακία, αλλά δώστε τα χρήματά σας, φιλαράκια» είπε προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Στην εκδήλωση αποκαλύφθηκε ότι η τραγουδίστρια θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από την παγκόσμια περιοδεία της «Hit Me Hard and Soft» σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή και την επισιτιστική ανασφάλεια. Η Άιλις είναι εδώ και καιρό ακτιβίστρια για το περιβάλλον γνωστή για την υπεράσπιση της βιωσιμότητας μαζί με τον αδελφό της, Φινέας Ο'Κόνελ, ο οποίος έχει γράψει και έχει κάνει την παραγωγή των τριών άλμπουμ της.

Ποια είναι η Μπίλι Άιλις

Η Άιλις έγινε διάσημη σε ηλικία 14 ετών και έγινε ακόμη πιο δημοφιλής με την κυκλοφορία του πρώτου της EP, Don’t Smile at Me, το 2017. Εκτός από τη μουσική της, βραβευμένη με Grammy, και τις παγκόσμιες περιοδείες της, έχει ασχοληθεί με επαγγελματικές δραστηριότητες από τον κόσμο της ομορφιάς μέχρι τηλεοπτικούς ρόλους.

Έγινε το νεότερο μέλος της λίστας Forbes World's 100 με τους πιο ακριβοπληρωμένους διάσημους το 2019, κερδίζοντας περίπου 53 εκατομμύρια δολάρια από το 2020.

Η τραγουδίστρια είχε έσοδα πάνω από 67,5 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά singles, σύμφωνα με την Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας της Αμερικής.

Το 2019, εμφανίστηκε σε περισσότερους από 60 συναυλιακούς χώρους στο πλαίσιο της περιοδείας της Where Do We Go?, προτού αναγκαστεί να την ακυρώσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Η περιοδεία φέρεται να της απέφερε περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Touring Data.

Επιπλέον η τραγουδίστρια φέρεται να κέρδισε 25 εκατομμύρια δολάρια από το ντοκιμαντέρ της του 2021 με τίτλο «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry» το οποίο αποκτήθηκε από την Apple TV+, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε βιβλίο με φωτογραφίες της, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν σε 64.000 αντίτυπα προτού κυκλοφορήσει το best-seller άλμπουμ της «Happier Than Ever» με πωλήσεις πάνω από 10 εκατομμυρίων αντίτυπων παγκοσμίως.

Η πιο πρόσφατη περιοδεία της, Hit Me Hard and Soft: The Tour, πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2025. Έχει ήδη γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες της δεκαετίας, και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αποφέρει 300 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα Touring Data.