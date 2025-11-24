Μπίλι Άιλις: Το ντοκιμαντέρ "Hit me hard and Soft: The Tour" έρχεται στους κινηματογράφους

To ντοκιμαντέρ για την περιοδεία της Μπίλι Άιλις, που γυρίστηκε σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, οδεύει στους κινηματογράφους και η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου μέσω της Paramount.

«Το "Hit me hard and Soft: The Tour" (LIVE IN 3D) έρχεται στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026! Ήταν μια από τις αγαπημένες μου περιοδείες και το ότι μπόρεσα να την καταγράψω και να σκηνοθετήσω αυτήν την ταινία με τον Τζέιμς Κάμερον ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να τη δείτε όλοι» έγραψε σε ανάρτηση της στο Instagram και κοινοποίησε φωτογραφία της με τον Κάμερον.

Η Άιλις έδωσε μία μικρή πρόγευση για το project το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια sold-out συναυλίας της στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Τότε είπε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες πέρα ​​από το γεγονός ότι επρόκειτο για μια 3D συνεργασία με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη.

«Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν περισσότερες κάμερες απ' ότι συνήθως εδώ μέσα» είπε στο κοινό της συναυλίας. «Βασικά, δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που ονομάζεται Τζέιμς Κάμερον και θα είναι σε 3D. Οπότε, ερμηνεύστε το όπως θέλετε και σε αυτές τις τέσσερις συναυλίες εδώ στο Μάντσεστερ, εσείς και εγώ είμαστε μέρος ενός πρότζεκτ που υλοποιώ μαζί του. Είναι κάπου σε αυτό το κοινό. Οπότε μην δίνετε σημασία και επίσης πιθανότατα θα φοράω ακριβώς τα ίδια ρούχα για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες» είχε αναφέρει.

Το «Hit Me Hard and Soft» είναι το τρίτο άλμπουμ της Άιλις. Στην 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy νωρίτερα φέτος, το άλμπουμ και τα τραγούδια του έλαβαν συνολικά επτά υποψηφιότητες. Η επιτυχία της «Wildflower» από το άλμπουμ, είναι φέτος υποψήφια για Grammy στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.