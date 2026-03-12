Μπίλι Άιλις: Πρωταγωνίστρια για πρώτη φορά στο σινεμά

Η Μπίλι Άιλις πρόκειται να πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, στη μεταφορά του μοναδικού μυθιστορήματος της Αμερικανίδας ποιήτριας Σίλβια Πλαθ «The Bell Jar».

Η Σάρα Πόλεϊ θα αναλάβει τη διασκευή του σεναρίου και τη σκηνοθεσία της ταινίας, στην πρώτη της παραγωγή μετά το Όσκαρ Σεναρίου που κέρδισε για το «Women Talking» το 2023. Από την πλευρά της, η Άιλις έχει ήδη τιμηθεί με δύο Όσκαρ για τη συν-συγγραφή των πρωτότυπων τραγουδιών στις ταινίες «Barbie» και «No Time to Die», μαζί με τον αδελφό της, Φινέα Ο' Κόνελ.

Το ημι-αυτοβιογραφικό έργο εξιστορεί τη μάχη μιας νεαρής γυναίκας με την ψυχική νόσο, εν μέσω των ασφυκτικών κοινωνικών περιορισμών που βίωναν οι γυναίκες στα μέσα του 20ού αιώνα. Το βιβλίο εκδόθηκε αρχικά με το ψευδώνυμο «Victoria Lucas» το 1963, λίγο πριν από την αυτοκτονία της συγγραφέως. Το φιλμ θα είναι μια παραγωγή της Focus Features, σε συνεργασία με τις Joy Gorman Wettels, Plan B Entertainment και StudioCanal, σύμφωνα με το Variety.

Η Άιλις πραγματοποίησε το υποκριτικό της ντεμπούτο στη σειρά του Prime Video, «Swarm», μια παραγωγή των Ντόναλντ Γκλόβερ και Τζανίν Νάμπερς. Η ερμηνεία της απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, χαρίζοντάς της το Βραβείο People's Choice για την τηλεοπτική ερμηνεία της χρονιάς, καθώς και μια υποψηφιότητα στα Independent Spirit Awards. Παράλληλα, η δέκα φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις συν-σκηνοθέτησε το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της περιοδείας της, «Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour», σε συνεργασία με τον εμβληματικό δημιουργό των «Avatar» και «Titanic», Τζέιμς Κάμερον.