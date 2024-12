Μπλε τιμολόγια ρεύματος: Τι κάνουμε όταν λήξει το συμβόλαιο σταθερών χρεώσεων

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την είσοδο στην αγορά των χρωματιστών τιμολόγιων ρεύματος , το μπλε τιμολόγιο φαίνεται να κερδίζει έδαφος ειδικά το χαστούκι με τις υψηλές χρεώσεις που βίωσαν τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της μίνι ενεργειακής κρίσης του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των παρόχων, το 70% των νέων πελατών τους, τους τελευταίους μήνες έχουν υπογράψει συμβάσεις σταθερών τιμολογίων εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας.

Στα σταθερά τιμολόγια 12μηνης διάρκειας κατευθύνει και η Ε.Ε. τα κράτη-μέλη μέσω οδηγίας που θα πρέπει να ενσωματώσει το αργότερο έως τις 17 Ιανουαρίου και η Ελλάδα. Η αίσθηση που επικρατεί και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ότι με τα εξάμηνης διάρκειας τιμολόγια οι καταναλωτές δεν επωφελούνται από την εποχικότητα των τιμών, δηλαδή τις χαμηλές τιμές που διαμορφώνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο με την πτώση της ζήτησης. Αντίθετα, τα 12μηνης διάρκειας σταθερά τιμολόγια περικλείουν όλες τις εποχικές διακυμάνσεις και παρέχουν πραγματική προστασία στον καταναλωτή.

Τα βήματα για την επιλογή μπλε τιμολογίου

Λίγο πριν την εκπνοή του 2024 και οι πελάτες που εντάχθηκαν σε κάποιο από τα σταθερά τιμολόγια που βγήκαν στην αγορά τον Ιανουάριο του 2024, βρίσκονται αντιμέτωπα με την σπαζοκεφαλιά νέας επιλογής χρώματος ή και παρόχου.

Αν έχετε ήδη μπλε τιμολόγιο η ισχύς του οποίου λήγει τότε κατά πάσα πιθανότητα θα δεχθείτε ενημέρωση από τον πάροχο σας για ανανέωση της σύμβασης σας με μπλε τιμολόγιο. Οι τιμές που ίσχυαν όταν πρωτοξεκίνησε η εφαρμογή των χρωματιστών τιμολογίων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές.

Η ΔΕΗ πχ για τον Ιανουάριο του 2024 έχει ανακοινώσει δύο προϊόντα. Το πρώτο είναι το My Home Enter με πάγιο 5 ευρώ και χρέωση στα 0,179 ευρώ/kWh για την ημέρα και στα 0,169 ευρώ/kWh για τη νύχτα (ώρες κατανάλωσης με το νυχτερινό τιμολόγιο). Το δεύτερο προϊόν της ΔΕΗ είναι το My Home On Line με πάγιο στα 3,5 ευρώ και χρέωση στα 0,175 ευρώ/kWh την ημέρα και στα 0,166 ευρώ/kWh για τη νύχτα (ώρες κατανάλωσης με το νυχτερινό τιμολόγιο).

Οι τιμές για το μπλε (σταθερό) τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο του 2024 κυμαίνεται στα 0,14500 ευρώ/ κιλοβατώρα και το πάγιο στα 5 ευρώ.

H Protergia τον Ιανουάριο διέθετε το Οικιακό Value Safe με 12μηνη σταθερή χρέωση στα 0,165 ευρώ/kWh και το πάγιο στα 3 ευρώ. Για τον Δεκέμβριο η ίδια εταιρεία προσφέρει το Value Secure με 6μηνη χρέωση προς 0,085ευρώ/kWh και το πάγιο στα 5€.

Αν ένα νοικοκυριό που εντάχθηκε σε μπλε τιμολόγιο τον Δεκέμβριο του 2023, δεν επιλέξει την ανανέωση του κλειστού συμβολαίου με τον πάροχο ή την σύναψη σύμβασης προμήθειας με άλλη εταιρεία, τότε αυτόματα ο πάροχος στον οποίο βρίσκεται τον εντάσσει στο κυμαινόμενο - πράσινο - τιμολόγιο.

Πριν την όποια απόφαση, μια έρευνα αγοράς θα δώσει και τη λύση για την πιο συμφέρουσα επιλογή. Έρευνα αγοράς που αφορά τόσο τον πάροχο όσο και το χρώμα, καθότι οι τιμές τόσο για τα μπλε όσο και για τα πράσινα τιμολόγια ειδικά για τον Δεκέμβριο ποικίλουν.

Η βεντάλια των μπλε τιμιλογίων

Σύμφωνα με την ΡΑΕΕΥ, σήμερα, υπάρχουν πάνω από 30 διαθέσιμα εμπορικά σταθερά τιμολόγια με διάρκεια από 6 έως 12 μήνες. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι τιμές ξεκινούν από τα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα με πάγιο 9,9 ευρώ (για μια μέση κατανάλωση ενός νοικοκυριού το πάγιο αυτό αυξάνει το κόστος ανά κιλοβατώρα κατά περίπου 1 έως 2 λεπτά). Ακόμη και στα 12μηνης διάρκειας σταθερά τιμολόγια υπάρχει διαθέσιμο προϊόν στα 8,9 λεπτά η κιλοβατώρα. Δηλαδή ο καταναλωτής μπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή τιμή η οποία είναι 45% φθηνότερη από το πιο οικονομικό πράσινο τιμολόγιο.

Το πρώτο λοιπόν κριτήριο για τον καταναλωτή είναι ασφαλώς η χαμηλή τιμή, ενώ παράλληλα δεν έχει την αγωνία της αναζήτησης του φθηνότερου τιμολογίου κάθε μήνα.

Το μπλε τιμολόγιο προσφέρει μια χαμηλή σταθερή τιμή για διάρκεια έξι ή δώδεκα μηνών, προστατεύοντας τον καταναλωτή από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος. Επιπλέον, μπορεί εκ των προτέρων να υπολογίζει τις ετήσιες δαπάνες του για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του σταθερού μπλε τιμολογίου που οι καταναλωτές αξιολογούν δεόντως στην παρούσα συγκυρία των ανοδικών τάσεων της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά και των πολλών αβεβαιοτήτων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, που η ζήτηση αυξάνεται λόγω θέρμανσης.