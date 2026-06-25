Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αυτή τη φορά μετά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή «Breakfast@Star». Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξέφρασε την προσωπική του άποψη για την influencer, υποστηρίζοντας πως ο δρόμος που ακολούθησε προς την επιτυχία δεν μπορεί, κατά τη γνώμη του, να αποτελέσει πρότυπο για τη νέα γενιά.

«Δεν μπορεί να γίνει παράδειγμα για τα παιδιά»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ξεκαθάρισε πως δεν ασχολείται προσωπικά με την Ιωάννα Τούνη, ωστόσο εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το πρότυπο που, όπως είπε, προβάλλεται μέσα από την πορεία της.

«Δεν ασχολούμαι με την κυρία Ιωάννα Τούνη. Θεωρώ ότι είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά μας. Ο δρόμος προς την επιτυχία που έχει επιλέξει δεν μπορεί να γίνει παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σε όσους επιχειρήσουν να την ακολουθήσουν

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι ελάχιστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν με επιτυχία μια αντίστοιχη διαδρομή.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να γίνουν... Τούνη, στη θέση της Τούνη, θα δυστυχήσουν», είπε, δίνοντας ακόμη πιο αιχμηρό τόνο στην τοποθέτησή του.

Τι είπε για το μέλλον του στο Open

Πέρα από την Ιωάννα Τούνη, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική του παρουσία στο Open, σημειώνοντας πως αισθάνεται καλά στο κανάλι και πως οι αλλαγές που παρατηρούνται στο τηλεοπτικό τοπίο είναι αναμενόμενες.

Όπως ανέφερε, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από έντονες ανακατατάξεις και θεωρεί φυσιολογικό το γεγονός ότι αρκετές αποφάσεις για τη νέα σεζόν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.