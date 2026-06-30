LIFE Ιωάννα Τούνη Showbiz

Ιωάννα Τούνη: Έκανε την ανάγκη της σε πισίνα στο Μπαλί

Η influencer προκαλεί για ακόμη μία φορά θέλοντας να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της…

φωτογραφία TikTok
φωτογραφία TikTok
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Καλοκαιρινές διακοπές στο Μπαλί κάνει εδώ και μερικές ημέρες η Ιωάννα Τούνη και τις συνδυάζει με business της εταιρίας ρούχων που έχει μαζί με τη φίλη και κουμπάρα της.

Η influencer ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok όπου με το σέξι μπικίνι της περπατά στην πισίνα της βίλας που έχει νοικιάσει και για να μας τρολάρει σχολίασε: «Εγώ που το παίζω σέξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρήσει στην πισίνα μας».

@j.touni Αυτό το caption αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας 😅❤️ @Bubblegun #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #bali #bubblegun ♬ Obsessed - Mariah Carey

Βέβαια στη συνέχεια έσπευσε να διευκρινήσει τι ακριβώς συνέβη γράφοντας: «Αυτό το caption αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας» και κάπως ηρεμήσαμε γιατί αυτά καλό είναι να μην γίνονται!

Φυσικά όλο αυτό το βίντεο ήταν ένα αστείο που έκανε η Τούνη για να ακούσει διάφορα εγκωμιαστικά σχόλια για το κορμί της!

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