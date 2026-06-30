Ιωάννα Τούνη: Έκανε την ανάγκη της σε πισίνα στο Μπαλί

Καλοκαιρινές διακοπές στο Μπαλί κάνει εδώ και μερικές ημέρες η Ιωάννα Τούνη και τις συνδυάζει με business της εταιρίας ρούχων που έχει μαζί με τη φίλη και κουμπάρα της.

Η influencer ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok όπου με το σέξι μπικίνι της περπατά στην πισίνα της βίλας που έχει νοικιάσει και για να μας τρολάρει σχολίασε: «Εγώ που το παίζω σέξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρήσει στην πισίνα μας».

Βέβαια στη συνέχεια έσπευσε να διευκρινήσει τι ακριβώς συνέβη γράφοντας: «Αυτό το caption αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας» και κάπως ηρεμήσαμε γιατί αυτά καλό είναι να μην γίνονται!

Φυσικά όλο αυτό το βίντεο ήταν ένα αστείο που έκανε η Τούνη για να ακούσει διάφορα εγκωμιαστικά σχόλια για το κορμί της!