Τούνη για τα αρνητικά σχόλια: «Πόσο θυμό, πίκρα και δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος;»

Για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media μίλησε η Ιωάννα Τούνη μέσα από stories στο instagram και αφού στην αρχή ανήρτησε τα σχόλια αυτά και μάλιστα αυτή τη φορά σχόλια που της έχει κάνει η ίδια γυναίκα όπως αποκάλυψε...

Στη συνέχεια απάντησε με επόμενο story: «Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρά – ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα – δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!

Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;

Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται.

Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι.

Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου…Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου».