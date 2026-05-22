Τούνη: Η παρατήρηση στο Φεστιβάλ των Καννών «Πάρτε το φόρεμά σας, δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος»

Κατενθουσιασμένη είναι η Ιωάννα Τούνη που περπάτησε για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Καννών και φυσικά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τον ενθουσιασμό της, κάνοντας stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Το φόρεμα που επέλεξε, υπερπαραγωγή...

Τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως ακριβώς θα ήθελε, αφού όπως μας ενημέρωσε της έκαναν παρατήρηση...

«Έχουμε μόλις περάσει από το red carpet που δυστυχώς δεν μπορούσα να σας δείξω γιατί απαγορεύεται να φαίνεται το κινητό σου. Το βίντεο διακόπηκε γιατί μια κυρία μου έκανε παρατήρηση. Η παρατήρηση ήταν «Κυρία μου πάρτε το φόρεμά σας από τον διάδρομο, δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος στην αίθουσα» ανέφερε στο βίντεο που ανήρτησε.