Μπόμπιρας 2 ετών κυλιόταν στο πάτωμα του Οβάλ Γραφείου όσο ο Τραμπ μιλούσε

Την παράσταση έκλεψε ένας πιτσιρικάς 2 ετών στο Οβάλ Γραφείο κατά την συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς άρχισε να κυλιέται ξυπόλητος στο πάτωμα.

Ο 2χρονος Τράβις Σμιθ έκλεψε την παράσταση, καθώς κυλιόταν στο χαλί του Οβάλ Γραφείου φορώντας το μικροσκοπικό του κοστούμι, αλλά χωρίς παπούτσια, την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε για ένα «θαυματουργό» φάρμακο που βοήθησε στην αποκατάσταση της ακοής του μικρού παιδιού, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιτυχία της θεραπείας. «Ήταν 100% κωφός, αλλά υποβλήθηκε σε αυτή τη θαυματουργή θεραπεία και τώρα μπορεί να ακούσει τη μητέρα του, τη Σιέρα, να του λέει “σ’ αγαπώ”», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο μικρός Τράβις ξέφυγε παιχνιδιάρικα από την αγκαλιά της μητέρας του και έτρεξε προς τη μία πλευρά της αίθουσας, όπου άρχισε να χορεύει.

A two-year old stole the show during President Trump's prescription drug announcement. Travis Smith chattered and cooed as the president announced the FDA-approved Regeneron's auto harmony, a gene therapy curing a rare disease that causes deafness. pic.twitter.com/u3S1UsQXYX — New York Post (@nypost) April 23, 2026

Στη συνέχεια, άρχισε να μπουσουλάει στο πάτωμα και για λίγο ξάπλωσε μπρούμυτα στο χαλί, προτού ένας ενήλικας τον σηκώσει. Οι παρευρισκόμενοι αξιωματούχοι δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους μπροστά σε αυτό το ασυνήθιστο στιγμιότυπο μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τράβις ήταν ένα από τα πρώτα παιδιά που υποβλήθηκαν σε μια νέα γονιδιακή θεραπεία, εγκεκριμένη από τον FDA, η οποία αποκατέστησε την ακοή του στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής.

Η ζωή του άλλαξε πλήρως μετά την έναρξη της θεραπείας, όταν ήταν μόλις 18 μηνών. Η μητέρα του, Σιέρα, εξήγησε ότι η χορήγηση του φαρμάκου, σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση, του έδωσε τη δυνατότητα να ακούει ακόμη και μουσική.