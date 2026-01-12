Μπουφάν να βάλεις!

Το αυτοκίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη φτάνει στο μπλόκο της Σιάτιστας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βγαίνει έξω και πάει να συναντήσει τους αγρότες. Μια γυναικεία φωνή από απέναντι, μέ έγνοια μάνας, ακούγεται ξαφνικά: «Βάλε μπουφάν θα κρυώσεις».

Πιθανότατα ήταν μια αγρότισσα ή κάποιο στέλεχος που περίμενε στο σημείο για την επίσκεψη. Ο πρόεδρος είχε την ατάκα έτοιμη: «Μην αγχώνεσαι, το χωριό μου το λένε Ψυχρό»! Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και ο Ανδρουλάκης από τα κρύα...

Πάντως, η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι πολίτες και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία ήταν ιδιαίτερα θερμή -σύμφωνα με τους επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη- ενώ και η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη στην Κοζάνη ήταν έβγαλε μία είδηση. Τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτά της Δυτικής Μακεδονίας, αμέσως μετά το συνέδριο.

Κι όπως έλεγε χαριτολογώντας μέλος του κόμματος, «αν δώσει την άδεια ο Χάρης Δούκας», ο οποίος ζητά τώρα και προκριματικές για τους υποψηφίους, όπως είχε γίνει στο κόμμα Κασσελάκη...