MV Agusta Enduro Veloce 2026: Περιπέτεια με Ιταλικό στυλ και δύναμη

Η MV Agusta Enduro Veloce εκφράζει με τον πιο απόλυτο τρόπο τη συνάντηση της ιταλικής αισθητικής με την τεχνολογία και την καθαρή απόλαυση της οδήγησης. Δημιουργημένη για να ανταποκρίνεται εξίσου άνετα στην άσφαλτο και στο χώμα, ενώνει την κομψότητα με την περιπέτεια, προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη χαρακτήρα και συναίσθημα. Η νέα έκδοση του 2026 φέρνει δύο νέους εντυπωσιακούς χρωματισμούς, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και πενταετή εργοστασιακή εγγύηση, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της MV Agusta στην ποιότητα και το πάθος.

Η σχεδίαση της Enduro Veloce προέρχεται από το Centro Stile της εταιρείας και συνδυάζει δυναμικές γραμμές με λειτουργικές λύσεις. Το συμπαγές πίσω τμήμα έρχεται σε αντίθεση με το αεροδυναμικό μπροστινό, το οποίο προστατεύει τον αναβάτη από τον αέρα και εξασφαλίζει άνεση και έλεγχο.

Για το 2026, η Enduro Veloce παρουσιάζεται σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς: τον έντονο Nero Intenso/Grigio Antracite

Ο ψηλός ανεμοθώρακας μειώνει τους στροβιλισμούς γύρω από το κράνος, ενώ οι πλαϊνές αεραγωγοί και ο μπροστινός λασπωτήρας έχουν σχεδιαστεί ύστερα από δοκιμές στον δρόμο και προσομοιώσεις, βελτιώνοντας τη ροή του αέρα και τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες.



Για το 2026, η Enduro Veloce παρουσιάζεται σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς: τον έντονο Nero Intenso/Grigio Antracite που τονίζει τη σπορ ταυτότητα και τον Bianco Perlato RC/Blu Nordico που αναδεικνύει τη φινέτσα του ιταλικού σχεδιασμού.

Κάτω από τα "πλαστικά" κρύβεται ο τρικύλινδρος κινητήρας των 931 cc, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο της MV Agusta στο Varese. Με βάρος μόλις 57 κιλά και τον χαρακτηριστικό αντικατεύθυντο στρόφαλο, ο κινητήρας προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και μειωμένη αδράνεια.

Η Enduro Veloce αποδίδει 124 ίππους στις 10.000 σ.α.λ. και 102 Nm ροπής στις 7.000 σ.α.λ.

Αποδίδει 124 ίππους στις 10.000 σ.α.λ. και 102 Nm ροπής στις 7.000 σ.α.λ., προσφέροντας ροπή διαθέσιμη ήδη από τις 3.500 σ.α.λ. Το κιβώτιο έξι σχέσεων με quick shifter EAS 4.0 επιτρέπει αλλαγές χωρίς συμπλέκτη, ενώ η συμμόρφωση με τα πρότυπα Euro 5+ εξασφαλίζει οικολογική λειτουργία χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτηριστικό ήχο της MV Agusta.

Το πλαίσιο τύπου διπλού cradle από ατσάλι προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και την απορρόφηση κραδασμών. Το αλουμινένιο ψαλίδι μειώνει το βάρος και αυξάνει την ευελιξία, ενώ το σύστημα αναρτήσεων Sachs, με πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 48 mm και πίσω μονό αμορτισέρ με προοδευτική σύνδεση, εξασφαλίζει άνεση και ακρίβεια σε κάθε επιφάνεια. Το ύψος σέλας ρυθμίζεται από 850 έως 870 mm και η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 230 mm, ιδανική για περιπέτειες εκτός δρόμου. Το σύστημα φρένων της Brembo με δαγκάνες Stylema και δίσκους 320 mm εμπρός προσφέρει κορυφαία αίσθηση και δύναμη πέδησης.

Η έκδοση του 2026 διαθέτει ακόμα πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό, με πλαϊνές βαλίτσες, κεντρικό σταντ, προστατευτικές μπάρες, προβολείς ομίχλης και ελαστικά Bridgestone AT41, που εξασφαλίζουν σιγουριά σε κάθε είδους διαδρομή. Η τιμή της στην ιταλική αγορά ορίζεται στα 19.900 ευρώ.

Η Enduro Veloce ενσωματώνει εξελιγμένα ηλεκτρονικά, με σύστημα IMU έξι αξόνων που αναλύει συνεχώς τα δεδομένα κίνησης. Οι τέσσερις λειτουργίες οδήγησης — Urban, Touring, Off-Road και Custom All-Terrain — επιτρέπουν προσαρμογή της ισχύος, του φρένου κινητήρα και του traction control ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναβάτη. Το Cornering ABS με RLM διασφαλίζει σταθερότητα στο φρενάρισμα, ενώ το Cruise Control προσφέρει ξεκούραστη οδήγηση στα ταξίδια. Η οθόνη TFT 7 ιντσών με Wi-Fi και Bluetooth συνδέεται με την εφαρμογή MV Ride για πλοήγηση, καταγραφή διαδρομών και κοινοποίηση εμπειριών.





Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στο Varese με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα, η MV Agusta Enduro Veloce 2026 συνδυάζει την ιταλική τεχνογνωσία με την αυθεντική περιπετειώδη ψυχή. Η πενταετής εγγύηση ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ότι κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια απόλαυση και κορυφαία αξιοπιστία.