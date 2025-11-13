MV Agusta Brutale Serie Oro: Η επίσημη τιμή της και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη συλλεκτική naked

Η MV Agusta ανακοινώνει επίσημα την τιμή της Brutale Serie Oro μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση και την τεράστια απήχηση που σημείωσε στην έκθεση EICMA 2025. Το ολοκαίνουργιο μοντέλο επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στη μεσαία κατηγορία των naked μοτοσικλετών , συνδυάζοντας εκρηκτικές επιδόσεις με προσεγμένη μηχανολογική εξέλιξη και αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα. Βασισμένη στη σύγχρονη φιλοσοφία «Beyond Performance», η Serie Oro προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που υπερβαίνει τη δύναμη και τους χρόνους, ενσωματώνοντας αισθητική, ακρίβεια, ήχο και συναίσθημα. Τα θεμέλια της ανάπτυξης επικεντρώνονται στον σχεδιασμό, την απόδοση, την ευχρηστία και την αξιοπιστία, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την αδιάκοπη αναζήτηση τελειότητας της MV Agusta.

Ο νέος τρικύλινδρος κινητήρας 950 EVO αποδίδει 148 ίππους στις 11.200 στροφές και 107 Nm ροπής στις 8.400, ενώ το 85% της ροπής είναι διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 στροφές.

Η τεχνολογία του περιλαμβάνει ανασχεδιασμένο εκκεντροφόρο και αναβαθμισμένα συστήματα ψύξης και λίπανσης για μεγαλύτερη αντοχή και άμεση απόκριση. Το νέο ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα και το μακρύτερο ψαλίδι προσφέρουν ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ευελιξία και σταθερότητα, ενώ οι βελτιωμένες εργονομικές γραμμές αυξάνουν την άνεση και τον έλεγχο. Η ανάρτηση Öhlins, τα φρένα Brembo Hypure και τα ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV εξασφαλίζουν αίσθηση, πρόσφυση και ακρίβεια σε κάθε επιφάνεια.

Την τεχνολογία εκφράζει ο ψηφιακός πίνακας TFT πέντε ιντσών. Εκεί ο αναβάτης έχει και την επιλογή των πέντε ρυθμιζόμενων προγραμμάτων οδήγησης, το cornering ABS και το αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό πακέτο που περιλαμβάνει αντικλεπτικό GPS tracker και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω MV App. Ξεχωριστές λεπτομέρειες όπως ο Matrix LED προβολέας, η εξάτμιση Termignoni από τιτάνιο, οι σφυρήλατες ζάντες και τα ανθρακονημάτινα μέρη ολοκληρώνουν μια μοτοσικλέτα που ενώνει τέχνη και απόδοση, συνοδευόμενη από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών.

Η Serie Oro θα παταχθεί σε μόλις τριακόσιες μονάδες στη συλλεκτική έκδοση CTG και διατίθεται σε Pearl Red και Silver Ago τιμώντας την αγωνιστική κληρονομιά της MV Agusta.

Οι επίσημες τιμές χωρίς φόρο πολυτελείας διαμορφώνονται ως εξής:

Χώρα Νόμισμα Τιμή (Προτεινόμενη από τον κατασκευαστή)

Italy Eur 27,000

Germany Eur 26,100

France Eur 26,600

Spain Eur 28,999

Netherlands Eur 30,500

Belgium Eur 26,800

UK GBP 23,900

USA USD 26,998

Canada CAD 32,998

Mexico MXN 609,048