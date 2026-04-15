Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης, νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα μία 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi, αναφέρουν πως η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα και αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διάγνωσή της. Φέρεται πως η μηνιγγίτιδα προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο. Αμέσως οι γιατροί την μετέφεραν σε ΜΕΘ όπου και νοσηλεύεται.



Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί ήδη για την κατάσταση και ξεκίνησαν ιχνηλάτηση των επαφών της αν και φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για διασπορά.



Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή δυσκαμψία στον αυχένα.

