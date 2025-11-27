«Να τελειώνουμε με τη Microsoft»: Ευρωβουλευτές ζητούν μόνο ευρωπαϊκά συστήματα για την Ευρωβουλή

Διακομματική ομάδα βουλευτών ζητά με επιστολή προς την Ρομπέρτα Μέτσολα το τέλος της ηγεμονίας της Microsoft στα πληροφοριακά συστήματα του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Politico που απέκτησε πρόσβαση στην επιστολή, η έκκληση των ευρωβουλευτών έρχεται εν μέσω νέων ανησυχιών πως η κυριαρχία των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων έχει εξελιχθεί σε εμπόδιο για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης, στον απόηχο των νέων απαιτήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης για αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ στο ψηφιακό τοπίο.

Τα γραφεία της Microsoft στην Ουάσιγκτον. Φωτό: Reuters

Στην επιστολή, που είναι γραμμένη σε έντονο ύφος, 38 ευρωβουλευτές αναφέρονται και στις οθόνες, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια των υπολογιστών Dell, HP και LG που χρησιμοποιούνται στους χώρους και το αμφιθέατρο του Ευρωκοινοβουλίου, ως εξοπλισμό που, επίσης, πρέπει να αντικατασταθεί. «Με τους χιλιάδες υπαλλήλους του και τα τεράστια μέσα που έχει στη διάθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε άριστη θέση για να επισπεύσει την τεχνολογική αυτονομία του», αναφέρουν.

«Ακόμη και οι παλιοί φίλοι μπορεί να γίνουν εχθροί»

«Όταν ακόμη και οι παλιοί φίλοι μπορεί να γίνουν εχθροί και οι εταιρείες να μεταβληθούν σε πολιτικό εργαλείο, δεν έχουμε το περιθώριο για αυτό το επίπεδο εξάρτησης από ξένες τεχνολογικές εταιρείες, πόσω μάλλον να εξακολουθούμε να διοχετεύουμε δισεκατομμύρια από χρήματα των φορολογουμένων μας προς το εξωτερικό».

Pixabay

Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν παραδείγματα από ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών εναλλακτικών τις οποίες χαρακτηρίζουν ως βιώσιμες λύσεις: από τον νορβηγικό internet browser Vivaldi και τη γαλλική μηχανή αναζήτησης Qwant ως την ελβετική υπηρεσία ασφαλούς email Proton και τη γερμανική πλατφόρμα Nextcloud.

«Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας θα πρέπει να είναι να ολοκληρώσουμε την σταδιακή κατάργηση των προϊόντων της Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος των Windows. Είναι ευκολότερο απ΄ό,τι ακούγεται», επιχειρηματολογούν στην επιστολή οι ευρωβουλευτές που επικροτούν την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να απεμπλακεί από την Microsoft υπό τον φόβο των αμερικανικών δασμών.

Ο κίνδυνος της ξένης τεχνολογικής εξάρτησης

Η επιστολή υπογράφεται από επιδραστικά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ανάμεσά τους οι Όρα Σάλα και Μίκα Ααλτόλα από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Μπιργκίτ Σίπελ και Ραφαέλ Γκλικσμάν από τους κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Στεφανί Γιον Κουρτάν και Μαρί-Ανιές Στρακ Ζίμμερμαν από τους κεντρώους του Renew Europe, Αλεξάντρα Γκις και Κιμ Βαν Σπάρεντακ από τους Πράσινους και Λέιλα Καϊμπί και Μέρια Κιλόνεν από την Αριστερά.

«Ο στόλος των οχημάτων του Ευρωκοινοβουλίου προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκές μάρκες. Το ίδιο μπορεί να επαναληφθεί και με πλήρη εξοπλισμό υπολογιστών», επιχειρηματολογούν οι ευρωβουλευτές που προτείνουν τη συγκρότηση ομάδας εργασίας οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία και τη μετάβαση. «Με αρκετή πολιτική βούληση, θα έχουμε απελευθερώσει το θεσμό από τον κίνδυνο της ξένης τεχνολογικής εξάρτησης μέχρι το τέλος της θητείας μας», τονίζουν.

IMAGO

Ξένο λογισμικό μπορεί να γίνει πολιτικό όπλο

Την περασμένη εβδομάδα, σε σύνοδο στο Βερολίνο, η Γερμανία συντάχθηκε πίσω από το μακροχρόνιο αίτημα της Γαλλίας να εξαρτάται περισσότερο η Ευρώπη από τις δικές της τεχνολογικές εταιρείες με στόχο την ψηφιακή ανεξαρτητοποίησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συντονιστής Αυστριακός κεντρώος ευρωβουλευτής Χέλμουτ Μπραντστέτερ συνόψισε: «Αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί με ξένο λογισμικό το οποίο μπορεί να σβήσει, να παρακολουθηθεί ή να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό όπλο ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν είναι απλά άβολο, είναι στρατηγική αδυναμία. Το αίτημα δεν είναι ΄ αντιαμερικανικό΄ είναι ΄υπέρ της ευρωπαϊκής κυριαρχίας΄».

Η αντίδραση της Microsoft ήταν μία αναμενόμενη ανακοίνωση μέσω του εκπροσώπου της Ρόμπιν Κοχ: «Η Microsoft είναι υπερήφανη που προσφέρει σήμερα το ευρύτερο σύνολο αυτόνομων λύσεων στην αγορά. Θα εξακολουθήσουμε να αναζητούμε νέες λύσεις ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι Ευρωπαίοι πελάτες μας να έχουν τις εναλλακτικές και τις διαβεβαιώσεις που χρειάζονται ώστε να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση».

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου