Νάπολι: Στο μικροσκόπιο των αρχών για παραποιημένα στοιχεία στις μεταγραφές Μανωλά και Καρνέζη

Η Νάπολι φαίνεται να έχει μπλεξίματα με την δικαιοσύνη, καθώς η Ιταλική ομάδα και ο πρόεδρος της, και ο πρόεδρός της, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για κατάθεση ψευδών λογιστικών στοιχείων σε μεταγραφές. Δυο ελληνικά ονόματα βρίσκονται ανάμεσα στις κατηγορίες, στον «φάκελο» που ανασύρει η «Tuttosport».

Το ιταλικό μέσο αποκάλυψε πως μια από τις υποθέσεις αφορά την μεταγραφή του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ, το 2019, ενώ οι ιταλικές αρχές εξετάζουν και την πώληση του Ορέστη Καρνέζη στη Λιλ για τεχνητά «ανεβασμένο» ποσό ούτως ώστε να «μαγειρέψουν» τα βιβλία.

Πιο συγκεκριμένα η περίπτωση του Καρνέζη συνδέεται παράλληλα με την μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν από τη Λιλ που είχε κοστίσει 71 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, μαζί με τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές είχαν ακολουθήσει την αντίθεση διαδρομή προς Γαλλία ως έμψυχα ανταλλάγματα. Οι αρχές θεωρούν πως η εκτίμηση της αξίας του Καρνέζη ήταν υπερβολική ούτως ώστε η Νάπολι να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα των «Παρτενοπέι», μια τακτική που είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση του Κώστα Μανωλά.

Η προανακριτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2025, με τις ποινές για τα πρόσωπα να περιλαμβάνουν αναστολή ποινής κάτω των δύο ετών και προσωρινές απαγορεύσεις από την κατάληψη διευθυντικών θέσεων. Πάντως αγωνιστικά η Νάπολι δεν κινδυνεύει με τιμωρία.