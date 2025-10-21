Ναταλία Δραγούμη: «Η μητέρα μου σώθηκε από την ψυχανάλυση - Ο ψυχαναλυτής της ήταν και σωτήρας μου»

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε στο «Happy day» για το παιδί που κρύβει μέσα της, αλλά και για την ψυχανάλυση που έκανε από μικρή, ένα μάθημα που πήρε από τους γονείς της. «Λένε πως δεν γερνάς όταν φυλάς το παιδί που έχεις μέσα σου.

Πολλές φορές το νιώθω εσωτερικά και μερικές φορές είναι και ενοχλητικό. Νιώθω ότι δεν λειτουργώ ως ενήλικας, σε δικές μου προσωπικές στιγμές, όταν κάτι με κρατάει να βγάλω κάποια συναισθήματά μου και ανασφάλειες. Είναι πολύτιμο το παιδί που έχουμε μέσα μας και αυτό είναι που ακτινοβολεί προς τα έξω. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να σκοτεινιάζουμε.

«Θες να δεις κάποιον ειδικό;»

Έχω κάνει ψυχανάλυση πολλά χρόνια, γύρω στα 9-10, πριν κάνω τα παιδιά. Οι γονείς μου ήταν υπέρ της ψυχανάλυσης. Είδα τη μητέρα μου να σώζεται από την ψυχανάλυση. Και ως μικρή έβλεπα τον ψυχαναλυτή της ως σωτήρα μου. Την έβλεπα πόσο υγιής ψυχικά έγινε και πώς ξεπέρασε τα θέματά της. Θεωρώ ότι η ψυχανάλυση της ταίριαξε πάρα πολύ και ήταν ένα παράδειγμα που έχω από μικρό παιδάκι.

Ο θείος μου, ο αδερφός της μητέρας μου ήταν ψυχαναλυτής στο Μόναχο και τους βρίσκαμε από εκείνον. Και ο πατέρας μου πέρασε από ψυχανάλυση. Όταν ήμουν μικρή μου έλεγε η μητέρα μου: θες να δεις κάποιον ειδικό; Δεν υπήρχε κανένα ταμπού.

Αυτό που σου κάνει η ψυχανάλυση είναι ότι σου μαθαίνει να διαχειρίζεσαι αυτά που νιώθεις, αυτά που σου συμβαίνουν. Με έχει βοηθήσει γιατί έχω πάρα πολύ γνώση των πραγμάτων, των εσωτερικών υποθέσεων. Είμαι δουλεμένη. Δεν μπορώ να σου πω ότι πάντα πετυχαίνει. Ακόμα δουλεύω με τον εαυτό μου. Η σημερινή εποχή θέλει κάτι πιο γρήγορο όμως, γι’ αυτό έχω πάει στην ψυχοθεραπεία».