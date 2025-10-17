Ναύπακτος: Τροφική δηλητηρίαση τους «έστειλε» στο νοσοκομείο - «Ενοχοποιούν» τζατζίκι σε εστιατόριο

Δυο άτομα στην Ναύπακτο πέρασαν μια άσχημη περιπέτεια με την υγεία τους, καθώς νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως αμφότεροι είχαν υποστεί σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου lepantortv.gr, όλα ξεκίνησαν όταν δυο παρέες, μια από το Αντίρριο και μια από την Πάτρα, άγνωστες μεταξύ τους, επισκέφθηκαν εστιατόριο σε περιοχή της Ναυπακτίας την Κυριακή (12/10).

Εφόσον παρήγγειλαν και έφαγαν, με την πάροδο μιας περίπου ώρας από την ολοκλήρωση του γεύματος, μέλη των δύο παρεών, ένιωσαν αδιαθεσία, τάσεις για εμετό και αφόρητους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μάλιστα ο άνδρας της παρέας από το Αντίρριο, φθάνοντας στο σπίτι του λιποθύμησε και από την πτώση του χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο. Μάλιστα εκείνη την ώρα είχε στην αγκαλιά του το 7 μηνών παιδί του το οποίο έπεσε και αυτό, χωρίς ωστόσο να πάθει κάτι, εκτός φυσικά από τον φόβο και το σοκ που υπέστη.

Προσωρινό «λουκέτο» στο κατάστημα

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου και νοσηλεύτηκε για 4 ημέρες. Στην ίδια κλινική, νοσηλεύτηκε και μια γυναίκα από την παρέα της Πάτρας με τα ίδια συμπτώματα δηλαδή σπασμούς, λήθαργο και έμετο. Οι γιατροί που έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις διαπίστωσαν πως οι δύο ασθενείς, είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Μάλιστα έχουν παρθεί δείγματα όπου και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια του ΕΟΔΥ στην Αθήνα.

Οι οικογένειες των δύο ασθενών, μετά το πόρισμα των γιατρών, ενημέρωσαν τις υγειονομικές αρχές και κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετέβη στο συγκεκριμένο εστιατόριο όπου αφού έκανε εξονυχιστικούς ελέγχους, το «σφράγισε» καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτές εντόπισαν και άλλες παραβάσεις.

Το τζατζίκι η αιτία του... κακού

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αιτία της τροφικής δηλητηρίασης φαίνεται να είναι συγκεκριμένο προϊόν του καταστήματος, το τζατζίκι. Όσοι από τα άτομα κατανάλωσαν αρκετή ποσότητα υπέστησαν και πιο έντονα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης, ενώ κάποιοι άλλοι γλίτωσαν τα χειρότερα. Να σημειωθεί ότι το κατάστημα σύμφωνα με πληροφορίες την ημέρα εκείνη, ήταν γεμάτο από πελάτες, με άγνωστο τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να έπαθαν τροφική δηλητηρίαση με ελαφρότερα συμπτώματα.

Οι οικογένειες των ασθενών έχουν κινηθεί νομικά και έχουν καταθέσει μήνυση ενώ και οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αστυνομία αυτεπάγγελτα άσκησαν δίωξη κατά του ιδιοκτήτη του εστιατορίου.