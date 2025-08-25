«Ναυαγοί» εν πλω: 8500 επιβάτες εγκλωβισμένοι σε ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο

Αγωνία στη μέση της θάλασσας για πάνω από 8.500 επιβάτες και μέλη του πληρώματος ενός τεράστιου κρουαζιερόπλοιου που πλέει ακυβέρνηση μετά από ηλεκτρική βλάβη.

Το MSC World Europa υπέστη ηλεκτρική βλάβη το πρωί της Δευτέρας (25/8) σύμφωνα με αναφορές του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα TVM.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7:25 π.μ., όταν το πλοίο, που ταξίδευε από τη Γένοβα προς τη Νάπολη στο πλαίσιο του μεσογειακού δρομολογίου του, παρουσίασε προβλήματα στον κινητήρα οκτώ ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ιταλικού νησιού Πόντσα, στην Τυρρηνική Θάλασσα.

Το πλοίο μεταφέρει 6.496 επιβάτες και 2.089 μέλη πληρώματος, όλοι οι οποίοι παραμένουν ασφαλείς. Οι βασικές υπηρεσίες του πλοίου λειτουργούν μέσω των εφεδρικών γεννητριών, ενώ το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο.

Σκοτείνιασαν όλα

Μαλτέζοι επιβάτες που επικοινώνησαν με το TVM News περιέγραψαν ότι αντιλήφθηκαν την κατάσταση όταν αρχικά έπεσε το ρεύμα. Ανέφεραν ότι τα μέλη του πληρώματος ζήτησαν από όλους να παραμείνουν ήρεμοι κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι επιβάτες επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο λειτουργεί επί του παρόντος με γεννήτριες και ότι οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν ευνοϊκές.

Η Ιταλική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση στο πλοίο με σημαία Μάλτας είναι σταθερή, ενώ ο καιρός και οι θαλάσσιες συνθήκες περιγράφονται ως ευνοϊκές για την επιχείρηση διάσωσης. Δύο περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο έχουν σταλεί στην περιοχή ως προληπτικά μέτρα.

Δύο ρυμουλκά έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν το ακυβέρνητο πλοίο, ένα από το Τζόια Τάουρο και ένα άλλο από τη Νάπολη, με σχέδια να ρυμουλκήσουν το πλοίο στο λιμάνι της Νάπολης. Το κέντρο θαλάσσιας διάσωσης στην Τσιβιταβέκια παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση.

Η εταιρεία MSC Cruises στέλνει μηχανικούς στο πλοίο για να αξιολογήσουν και να επιδιορθώσουν τα τεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη του στόλου τους. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε οι επιβάτες μπορούν να αναμένουν να φτάσουν στο λιμάνι.

Το MSC World Europa εκτελούσε ένα μεσογειακό δρομολόγιο που περιλαμβάνει στάσεις στη Μάλτα, τη Γένοβα, τη Νάπολη, τη Μεσσήνη στην Ιταλία, καθώς και τη Βαρκελώνη στην Ισπανία και τη Μασσαλία στη Γαλλία.