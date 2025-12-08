Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: «Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσω έναν πολύ ωραίο ρόλο αλλά έφαγα άκυρο»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και αποκάλυψε ότι μια επαγγελματική ατυχία που συνέβη πρόσφατα της κόστισε ψυχολογικά.

«Με στεναχώρησε κάτι πρόσφατα, είναι επαγγελματικό. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσω έναν πολύ ωραίο ρόλο σε μια ξένη ταινία και τελευταία στιγμή, ενώ εγώ το θεωρούσα σίγουρο, έφαγα άκυρο κοινώς. Οπότε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά δεν το βάζω κάτω. Ο επιμένων νικά.

Δυστυχώς τα παίρνω όλα πάρα πολύ προσωπικά και τα ζω όλα στο έπακρο. Δηλαδή όταν είμαι χαρούμενη είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και όταν είμαι στεναχωρημένη με παίρνει από κάτω, βυθίζομαι βαθιά. Αλλά το ξεπερνάω γρήγορα» εξήγησε.

Η ηθοποιός - μοντέλο, μιλώντας για το ενδεχόμενου γάμου με τον αγαπημένο της Κώστα Πηλαδάκη αποκάλυψε: «Το αφήνω λίγο ανοιχτό... ναι».

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου τοποθετήθηκε και για το σχόλιο που έκανε η Αλεξάνδρα Τσόλκα στην Μαρία Αντωνά για το ντύσιμο που επέλεξε να φορέσει σε νυχτερινή έξοδό της. «Σιχαίνομαι τους ανθρώπους που επικρίνουν την εμφάνιση. Ας απενοχοποιήσουμε το γυναικείο κορμί και γενικότερα το κορμί. Κι ας φοράει ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει»

Θυμίζουμε ότι η Αλεξάνδρα Τσόλκα είπε χαρακτηριστικά: «Να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό; Είμαι “παλιά”, σωστά; Αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό το να πηγαίνεις χωρίς παντελόνι είναι της μόδας; Δηλαδή βγαίνουμε έξω έτσι;».