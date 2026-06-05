Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Όσα έζησε στα παρασκήνια η Ελληνίδα του «Emily in Paris»

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου μετά το τέλος των γυρισμάτων της σειράς «Emily in Paris» στη Μύκονο, όπου συμμετείχε σαν βοηθητική ηθοποιός, περιέγραψε όσα έζησε στο πλευρό των διάσημων πρωταγωνιστών Λίλι Κόλινς και Λούκας Μπράβο. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο πόσο επαγγελματίες ήταν όλοι τους και πόσο τη χαροποίησε που ήταν κι εκείνη κομμάτι αυτής της μεγάλης παραγωγής.

«Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός και ήταν μια χαρά. Είναι μια υπέροχη παραγωγή με καταπληκτικούς ηθοποιούς», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

«Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα πολύ όμορφα. Υπάρχει εχεμύθεια σε αυτές τις συνεργασίες. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, άπειρα γλυκύτατοι και άπειρα επαγγελματίες».