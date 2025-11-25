NBA: No Giannis, no... party για τους Μπακς που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται επισήμως σε κρίση. Μέχρι τα ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου, μετρούσαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες και ήλπιζαν πως κόντρα στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς θα αντιδράσουν. Δεν συνέβη ούτε αυτή τη φορά και τα «Ελάφια» δίχως να υπολογίζουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, υποχώρησαν και πάλι στο Ουισκόνσιν, αυτή τη φορά με 103-115.

Το τελικό σκορ είναι πλασματικό. Οι Μπλέιζερς έκαναν επί 48' ότι ήθελαν μέσα στο «Fiserv Forum». Δεν δυσκολεύτηκαν σε καμία στιγμή του αγώνα να επιβάλλουν την κυριαρχία τους και απλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών, άφησαν πιο... λάσκα τα λουριά. Το σύνολο του Ρίβερς προηγήθηκε μονάχα μία φορά στο ματς. Από το 40-39 κι έπειτα, οι Μπακς «έσβησαν», ενώ στην τέταρτη περίοδο βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 31 πόντους διαφορά (76-107).

Σε ότι έχει να κάνει με την ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ, το Πόρτλαντ μετρά πια ρεκόρ 8-10. Οι παίκτες του Σπλίτερ βελτίωσαν τη θέση τους, ενώ τα «Ελάφια» έκαναν τη δική τους ακόμα δεινότερη, συγκεντρώνοντας επίσης οκτώ νίκες και δέκα ήττες.

Οι Μπλέιζερς δεν χρειάστηκαν πολυφωνία για να... ξεμπερδέψουν με τους Μπακς. «Καθάρισαν» οι Τζάρεμι Γκραντ με 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ, ενώ σε καταπληκτική κατάσταση βρέθηκε και ο Αβντίγια, που συμπλήρωσε ακόμη 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Στον αντίποδα, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 22, ενώ οι συμπαίκτες του κινήθηκαν σε ρηχά νερά (ως συνήθως) και δεν τον βοήθησαν ιδιαίτερα. Κόουλ Άντονι με 16 και Κάιλ Κούζμα με 15, δεν ήταν ικανοί να αλλάξουν τη ροή του ματς.

Όσον αφορά το πέρασμα του Ντιτρόιτ από το Μιλγουόκι, σχεδόν ένα 48ωρο πριν, τίποτα δεν θεωρήθηκε παράξενο. Τα «Πιστόνια» ανήκουν στην κατηγορία των πιο φορμαρισμένων ομάδων του «μαγικού πλανήτη». Πλέον όμως, φαίνεται πως όσο οι Μπακς δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Γιάννη, υποκύπτουν με ευκολία και από ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας. Η εκτίμηση των γιατρών ανέφερε πως ο Ελληνονιγηριανός φόργουορντ θα έχανε περίπου δύο εβδομάδες δράση και η επιστροφή του θα αποτελέσει... αντίδοτο για τους πρωταθλητές του 2021, οι οποίοι δίχως αυτόν δείχνουν χαμένοι.

Μπορείτε από ΕΔΩ να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με την στατιστική ανάλυση του αγώνα ανάμεσα σε Μιλγουόκι Μπακς και Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Τα Δωδεκάλεπτα: 27-32, 53-65, 74-92, 103-115.