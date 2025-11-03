Νέα αναβολή στο ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ

«Στον αέρα» μέχρι νεωτέρας βρίσκεται η έκδοση του νέου ενιαίου πιστοποιητικού ενημερότητας για πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν «κόκκινες» οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ κυρίως λόγω της μη συμβατότητας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ με εκείνο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).



Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τεχνικά προβλήματα δεν επιτρέπουν προς το παρόν την ενοποίηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα κάνει απλή και γρήγορη τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού για όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, βάζοντας τέλος σε ακόμα μία εστία ταλαιπωρίας στις συναλλαγές με το Δημόσιο.



Πρόκειται για ακόμα μια παράταση στην εφαρμογή του μέτρου που θεσπίστηκε το 2022 και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα ενεργοποιούνταν τον Σεπτέμβριο του 2024.



Με βάση το νόμο 4934/2022 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή. Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.



Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η προϋπόθεση για λάβει κανείς πιστοποιητικό

Για να λάβει κάποιος το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπως, για παράδειγμα στην μεταβίβαση ενός ακινήτου, η συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό ή στην είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, θα πρέπει να μην έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στην εφορία και στον ΕΦΚΑ.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος οφείλει έστω και σε έναν από τους δύο φορείς, η έκδοση του πιστοποιητικού θα απορρίπτεται αυτόματα, έως ότου ρυθμίσει ή εξοφλήσει τα χρέη του. Σημειώνεται ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 4 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν στην Εφορία πάνω 111 δισ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα χρέη προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ από 2,1 εκατ. οφειλέτες.