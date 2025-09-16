Νέα «ασπίδα» διαφάνειας στους αναπτυξιακούς νόμους – Ετήσιοι έλεγχοι και αυστηρές κυρώσεις

Με δύο νέες αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου αλλάζει ριζικά το πλαίσιο παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Αναπτυξιακούς Νόμους (2004, 2011, 2016 και 2022).

Για πρώτη φορά θεσπίζεται υποχρεωτική ετήσια παρακολούθηση, με τις επιχειρήσεις να καταθέτουν κάθε χρόνο –και μέσα σε δύο μήνες από τη συμπλήρωσή του– όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ-Αν ή ΠΣΚΕ-Επ), διασφαλίζοντας διαφάνεια και πλήρη τεκμηρίωση.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι

Παράλληλα, καθιερώνεται δειγματοληπτικός έλεγχος 10%-20% σε επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί, με έμφαση στη νόμιμη λειτουργία, τα οικονομικά στοιχεία, τις θέσεις εργασίας, το παραγωγικό δυναμικό και την τήρηση των ειδικών όρων.



Το πλαίσιο κυρώσεων γίνεται πιο αυστηρό: όσοι δεν υποβάλλουν ή καταθέτουν ανακριβή στοιχεία, αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.



Σημαντική καινοτομία είναι και η σύσταση Τριμελών Επιτροπών Ελέγχου, οι οποίες εξετάζουν εκ νέου –σε ποσοστό 30%– επενδυτικά σχέδια που έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές. Οι επιτροπές έχουν 45 ημέρες για τον έλεγχο, ενώ σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων, οι υποθέσεις παραπέμπονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις.



«Οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.