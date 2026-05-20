Νέα χαμηλόπτερη τιμή για την Alfa Romeo Junior Ibrida

Η ανανεωμένη γκάμα της Alfa Romeo Junior μεγιστοποιεί το όφελος του πελάτη και διευρύνει παράλληλα τις επιλογές του, κάνοντας το ιταλικό B-SUV ακόμα πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία. Όλες οι Junior καλύπτονται από 8ετή (ή 120.000 km) εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών η οποία είναι μεταβιβάσιμη και καλύπτει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπρόσθετα, στις €27.990 η εισαγωγική τιμή είναι χαμηλότερη από ποτέ και ο εξοπλισμός πολύ πλούσιος.

Οι εκδόσεις

Ήδη από το βασικό επίπεδο υπάρχουν μεταξύ άλλων Full LED φώτα, ψηφιακός πίνακας οργάνων και infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ζάντες αλουμινίου 17”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματος κλιματισμός, τιμόνι από συνθετικό δέρμα, cruise control και αισθητήρας βροχής/φωτός.

Υπάρχει ακόμα πλήρες πακέτο συστημάτων ADAS (Lane Assist, αναγνώριση δικυκλιστών, πεζών και σημάτων του ΚΟΚ, ανίχνευση κόπωσης οδηγού) καθώς και Connected Services. H Junior Sprint διαθέτει επιπλέον προσαρμοζόμενα εμπρός φώτα LED Matrix, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free άνοιγμα, βάση ασύρματης φόρτισης στην κονσόλα, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, σύστημα πλοήγησης και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος. Αισθητικά, τη διαφορά κάνουν εξωτερικά το μαύρο γυαλιστερό body kit και τα σκούρα πίσω κρύσταλλα, ενώ στο εσωτερικό η επένδυση αλουμινίου σε πεντάλ και μαρσπιέ, μαζί με τον κρυφό ατμοσφαιρικό φωτισμό.



Στην έκδοση "Ti" η Junior αποκτά ζάντες αλουμινίου 18”, premium καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, ρυθμιζόμενο πάτωμα στο χώρο αποσκευών καθώς και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, με λειτουργία μασάζ και ηλεκτρική ρύθμιση σε εκείνο του οδηγού. Το επίπεδο εξοπλισμού Sport Speciale είναι το κορυφαίο και επιπλέον διαθέτει διαφορετικές ζάντες 18”, επένδυση Alcantara στα καθίσματα και δέρμα/Alcantara στο τιμόνι, paddles αλλαγής ταχυτήτων και γυαλιστερό body kit με λεπτομέρειες χρωμίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τετρακίνητη Junior Q4 που επίσης είναι πιο προσιτή από ποτέ και διατίθεται ως Sprint, Ti και Sport Speciale. Ο εξοπλισμός της δεν έχει διαφορά από της Ibrida και η εισαγωγική τιμή είναι €33.990. Το εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης που χρησιμοποιεί ενεργοποιείται με ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο στους πίσω τροχούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία μηχανική σύνδεση με τους εμπρός. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία Power Looping η τετρακίνηση είναι διαθέσιμη όποτε και για όσο χρειάζεται, ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος.

Μέσα από τις νέες εκδόσεις και τις προωθητικές ενέργειες, η Junior κάνει πιο προσιτό τον κόσμο της θρυλικής Μιλανέζικης μάρκας, έχοντας παράλληλα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο. Με το μοναδικό design και το ασύγκριτο οδηγικό ταπεραμέντο της δε μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο της κατηγορίας, αποτελώντας μια αυθεντική Alfa Romeo που κάνει τη διαφορά στην premium B-SUV κατηγορία.

Τι περιλαμβάνει η νέα γκάμα

Όλες οι Junior καλύπτονται από εργοστασιακή 8ετή εγγύηση η οποία είναι μεταβιβάσιμη και συμπεριλαμβάνει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Με τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού και τέσσερα συστήματα κίνησης που περιλαμβάνουν και αμιγώς ηλεκτρικό, η Junior καλύπτει κάθε πελάτη που αρέσκεται να οδηγεί και όχι απλώς να μετακινείται.

Η εισαγωγική τιμή είναι €27.990, ενώ τα επίπεδα εξοπλισμού Spint, Ti και Sport Speciale διαθέτουν μεταξύ άλλων εμπρός φώτα LED Matrix, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free άνοιγμα και κάμερα οπισθοπορείας.

Η τετρακίνητη Q4 έχει εισαγωγική τιμή €33.990 και διατίθεται στα επίπεδα εξοπλισμού Sprint, Ti και Sport Speciale.

Αποτελεί μια μοναδική επιλογή στα premium B-SUV, εξασφαλίζοντας σπορ οδική συμπεριφορά και κορυφαία πρόσφυση κάτω από όλες τις συνθήκες.