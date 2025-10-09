Με νέες προωθητικές ενέργειες η Alfa Romeo Tonale πιο προσιτή από ποτέ

Με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας, άνεσης και τεχνολογίας, η Tonale περιμένει ετοιμοπαράδοτη να συναρπάσει τον οδηγό. Με στιλ, κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά και 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, το SUV της Alfa Romeo αποτελεί κορυφαία πρόταση στην κατηγορία του. Με νέες προωθητικές ενέργειες που σημαίνουν όφελος έως €4.500, η Alfa Romeo Tonale έχει πιο ανταγωνιστικές τιμές από ποτέ και είναι ετοιμοπαράδοτη.

Η πολύ πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Hybrid 160 VGT ξεκινάει από €36.900 (όφελος €1.000), ενώ η τετρακίνητη PHEV Q4 Sprint των 280 HP από €47.135 (όφελος €4.500). Να σημειωθεί ότι η Tonale PHEV Q4 Sprint ως εταιρικό αυτοκίνητο έχει μηδενικό φόρο χρήσης, ενώ το πολύ εξελιγμένο υβριδικό σύστημα συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με τη χαμηλή κατανάλωση και προσφέρει ηλεκτρική κίνηση για έως 82 km.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πρακτικά τα πάντα σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας: Μεταξύ άλλων υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη 10,25”, Android Auto/Apple CarPlay και σύστημα πλοήγησης, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα ποιότητας του αέρα και βάση ασύρματη φόρτισης κινητού.

Υπάρχει και το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Veloce, με €42.900 για την Tonale Hybrid 160 VGT (όφελος €1.600) και με €54.500 την PHEV Q4 (όφελος €4.500). Επιπλέον της Sprint διαθέτει ζάντες 19”, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργούς προβολείς Full LED Matrix, δερμάτινα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, κόκκινες δαγκάνες φρένων και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού.

Με δυναμικά χαρακτηριστικά που φέρνουν στο προσκήνιο τον οδηγό και υπογραμμίζουν το ιταλικό ταμπεραμέντο, η Tonale είναι το πιο σπορ C-SUV της αγοράς, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία άνεση. Στην καμπίνα το στιλ με το δυναμισμό και την πολυτέλεια βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, ενώ συμπληρώνονται από υλικά κορυφαίας ποιότητας και σπορ θέση οδήγησης.

Όλες οι Tonale συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών, με την μπαταρία υψηλής τάσης της PHEV Q4 να καλύπτεται για 8 έτη, ενώ αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι και το NFT. Πρόκειται για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που καταγράφει στοιχεία για τη χρήση και τη συντήρηση του αυτοκινήτου, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταπωλητική του αξία.