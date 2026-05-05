Νέα επίθεση με drones και πυραύλους του Ιράν στα Εμιράτα

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν «επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που προέρχονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν στο Χ «Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ».

The UAE's air defenses are currently dealing with missile and drone attacks from Iran. -MoD https://t.co/CrDxQZb5ES — Faytuks News (@Faytuks) May 5, 2026

Διακόπτονται οι πτήσεις μέχρι νεωτέρας

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ήδη προχωρήσει στον περιορισμό των πτήσεων σε έναν μικρό αριθμό εγκεκριμένων διαδρομών μετά τις ιρανικές επιθέσεις της Δευτέρας στη χώρα. Σε μια απόφαση που ελήφθη πριν από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, τα Εμιράτα εισήγαγαν τα μέτρα τουλάχιστον μέχρι τις 11 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές αρχές ενεργοποίησαν επίσης πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης ασφαλείας, σύμφωνα με τις Ειδοποιήσεις προς τους Αεροπόρους (NOTAMs).

Τη Δευτέρα, η χώρα δήλωσε ότι η αεράμυνά της είχε καταρρίψει περισσότερους από δώδεκα ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναγκάζοντας πολλαπλές πτήσεις να εκτρέψουν την πορεία τους προς το Ομάν και να κάνουν κύκλους πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Οι NOTAM ανέφεραν «EMIRATES ​FIR [Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης] ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗ» και πρόσθεσαν ότι οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ επιτρέπονταν μόνο μέσω συγκεκριμένων σημείων εισόδου και εξόδου.

Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα το ιρανικά κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Fars, έδειξαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.

Το συμβάν συμβαίνει ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν ΗΠΑ τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών χθες Δευτέρα.