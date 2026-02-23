Νέα εποχή για τις ελληνικές βιβλιοθήκες: Το «ψηφιακό άλμα» του ΕΚΤ με το αναβαθμισμένο OpenABEKT

Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητες οπτικής ίνας, οι βιβλιοθήκες δεν θα μπορούσαν να μείνουν πίσω. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), πιστό στον ρόλο του ως ο «αρχιτέκτονας» της ψηφιακής γνώσης στην Ελλάδα, φέρνει μια σημαντική αναβάθμιση που αλλάζει τα δεδομένα για εκατοντάδες οργανισμούς σε όλη τη χώρα.

Με την παρουσίαση του νέου περιβάλλοντος WorkFun+, η εμβληματική υπηρεσία νέφους OpenABEKT εκσυγχρονίζεται, προσφέροντας στις ελληνικές βιβλιοθήκες τα εργαλεία που χρειάζονται για να μετατραπούν σε σύγχρονους κόμβους πληροφόρησης.

WorkFun+: Η «καρδιά» της σύγχρονης βιβλιοθήκης



Η αναβάθμιση δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα. Το νέο περιβάλλον εργασίας αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και στοχεύει στην απλούστευση της καθημερινότητας για τους βιβλιοθηκονόμους και τους διαχειριστές γνώσης.

Τι κερδίζουν οι βιβλιοθήκες με το WorkFun+;

Αποδοτικότερη διαχείριση: Νέοι διακριτοί ρόλοι (Manager και Librarian) για καλύτερη οργάνωση της ομάδας.

Στατιστικά με ένα κλικ: Εξαγωγή δεδομένων με προηγμένα φίλτρα, επιτρέποντας στους φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των αναγνωστών τους.

Άμεση επικοινωνία: Δυνατότητα μαζικής αποστολής email στα μέλη για ενημερώσεις, εκδηλώσεις ή δανεισμούς, με πλήρες ιστορικό επικοινωνίας.

Πρόληψη σφαλμάτων: Βελτιστοποιημένα πεδία δεδομένων που διασφαλίζουν την ποιότητα του καταλόγου.

Ένας «ψηφιακός θησαυρός» 3,8 εκατομμυρίων εγγραφών



Το OpenABEKT δεν είναι απλώς ένα λογισμικό· είναι ένα τεράστιο δίκτυο συνεργασίας. Από το 2017 λειτουργεί ως υπηρεσία νέφους (SaaS), συνδέοντας δημοτικές βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, μουσεία, νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα.

Σήμερα, ο Ενιαίος Κατάλογος OpenABEKT παρέχει άμεση πρόσβαση σε περισσότερες από 3.800.000 εγγραφές, επιτρέποντας σε κάθε πολίτη να ανακαλύψει το περιεχόμενο εκατοντάδων βιβλιοθηκών από την οθόνη του υπολογιστή του.

Μια διαδρομή καινοτομίας από το 1987



Η ιστορία του ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) ξεκινά πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το ΕΚΤ έχει υποστηρίξει διαχρονικά περισσότερες από 2.700 βιβλιοθήκες, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά μια στρατηγική επιλογή βάθους.

Με το αναβαθμισμένο OpenABEKT, το διαχειριστικό κόστος μειώνεται και οι βιβλιοθήκες απελευθερώνονται από τη γραφειοκρατία των δεδομένων. Έτσι, μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά μετράει: την ανάδειξη της γνώσης και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τον αναγνώστη.

Γιατί μας αφορά όλους;



Όταν μια σχολική, δημοτική ή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη εκσυγχρονίζεται, κερδίζει ο πολίτης. Η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία είναι ο πυλώνας κάθε δημοκρατικής και αναπτυγμένης κοινωνίας. Το ΕΚΤ, μέσα από το OpenABEKT, συνεχίζει να χτίζει τις γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν της έντυπης γνώσης και το ψηφιακό μέλλον.