«Το Λεξικοπωλείο»: Τέλος εποχής για το εμβληματικό βιβλιοπωλείο του Παγκρατίου

Μετά από 14 χρόνια παρουσίας στην καρδιά της Αθήνας, το αγαπημένο βιβλιοπωλείο «Το Λεξικοπωλείο» ανακοίνωσε το οριστικό του κλείσιμο.

Σε έναν ήσυχο δρόμο του Παγκρατίου, στην οδό Στασινού 13, κοντά στην πλατεία Προσκόπων, το βιβλιοπωλείο υπήρξε για χρόνια σημείο συνάντησης βιβλιόφιλων, φοιτητών, συγγραφέων και απλών επισκεπτών που αναζητούσαν διαφορετικές εκδόσεις από εκείνες που κυκλοφορούσαν στην αγορά.

Ξεχώρισε για την ειδικότητά του σε λεξικά και ξενόγλωσση λογοτεχνία, φιλοξενώντας εκδόσεις σε δεκάδες γλώσσες, σπάνιες κυκλοφορίες και βιβλία από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αποτέλεσε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων βιβλίων και λογοτεχνικών συζητήσεων κατατάσσοντάς το σε ένα από εμβληματικότερα hot spot των βιβλιόφιλων.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιδιοκτήτριά του, Odile, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. «Προσπαθήσαμε να είμαστε ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του» έγραψε μεταξύ άλλων.

Το κλείσιμο του Λεξικοπωλείου αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα, εν μέσω οικονομικών πιέσεων και αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες.

Η ανάρτηση

«Μετά από 14 χρόνια, Το Λεξικοπωλείο - To Lexikopoleio κλείνει τις πόρτες του.

Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.» Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ένα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.

Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.» Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια

Υ.Γ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.

Υ.Γ.2 Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.

Υ.Γ.3 Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου.

Odile».