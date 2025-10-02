Νέα εποχή στην αγορά ρεύματος: Από τις ώρες στα 15λεπτα – Τι σημαίνει για καταναλωτές και ΑΠΕ

Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού γυρίζει σελίδα. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, η Συζευγμένη Αγορά Επόμενης Ημέρας εγκατέλειψε την ωριαία ανάλυση και πλέον «τρέχει» με χρονικό βήμα 15 λεπτών. Μια αλλαγή που δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά φέρνει αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς, μεγαλύτερη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενισχυμένη ασφάλεια στο σύστημα.

Στην ελληνική ζώνη προσφοράς, ο στόχος επιτεύχθηκε χάρη στη στενή συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ), καθώς και με 32 Διαχειριστές και 17 Χρηματιστήρια Ενέργειας από όλη την Ευρώπη. Ο ΑΔΜΗΕ, μάλιστα, προχώρησε σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και σε ευρωπαϊκές δοκιμές, ώστε η μετάβαση να γίνει χωρίς εμπόδια.

Τι σημαίνει αυτό

Η νέα πραγματικότητα είναι σαφής: αντί για 24 ωριαία βήματα, οι εντολές αγοράς και πώλησης αφορούν πλέον 96 διαφορετικά 15λεπτα. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές ενέργειας και οι ποσότητες που διακινούνται προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις πραγματικές μεταβολές της ζήτησης και της παραγωγής, ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια εποχή όπου οι ΑΠΕ με στοχαστική παραγωγή (αιολικά, φωτοβολταϊκά) έχουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο.

Η Ευρώπη, με τη μετάβαση αυτή, στέλνει σαφές μήνυμα: περισσότερη ευελιξία, περισσότερη ρευστότητα, περισσότερη πράσινη ενέργεια. Η νέα δομή όχι μόνο ενισχύει τον ανταγωνισμό και τη διασυνοριακή ολοκλήρωση των αγορών, αλλά συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Το κοινωνικό όφελος είναι διπλό – χαμηλότερο κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το μέλλον.