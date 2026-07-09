Νέα Harley Street Glide Liberty Edition: Ένας συλλεκτικός θρύλος για έναν τυχερό

Υπάρχουν μοτοσικλέτες που τις αγοράζεις για να μετακινείσαι και άλλες που τις αποκτάς για να γράψεις ιστορία. Η νέα Harley-Davidson Street Glide Liberty Edition 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τα 250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας και το αποτέλεσμα είναι ένας δίτροχος θρύλος. Με την καθηλωτική βαφή Midnight Ember, τα custom Liberty γραφικά, τη χαρακτηριστική ζελατίνα και τις χειροποίητες ραφές στη σέλα, αυτή η Harley μαγνητίζει τα βλέμματα πριν καν γυρίσεις τον διακόπτη.

Κάτω από το κομψό της σχήμα κρύβεται μία δυνατή καρδιά: Ο ολοκαίνουριος κινητήρας Milwaukee-Eight 117 VVT των 1.923 cc. Με τεχνολογία Μεταβλητού Χρονισμού Βαλβίδων (VVT), αποδίδει 107 ίππους και την τρομακτική ροπή των 175 Nm από τις μόλις 3.250 σ.α.λ. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ακαριαία απόκριση στο γκάζι, αβίαστες προσπεράσεις και μια πρωτόγνωρη ελαστικότητα, είτε ελίσσεσαι στα στενά της πόλης είτε καταπίνεις χιλιόμετρα στην εθνική.

Στο πιλοτήριο, η παράδοση συναντά το μέλλον. Η εντυπωσιακή έγχρωμη οθόνη αφής 12,3" TFT με λογισμικό Skyline OS μεταμορφώνει την εμπειρία οδήγησης. Έχεις τα πάντα μπροστά σου: Premium πλοήγηση, Apple CarPlay, Bluetooth και θύρες USB-C για να είσαι πάντα συνδεδεμένος. Φυσικά, Grand American Touring χωρίς μουσική δεν υφίσταται. Το εργοστασιακό ηχοσύστημα με τα ηχεία 5,25" και τον ενισχυτή 50 Watt ανά κανάλι προσφέρει κρυστάλλινο ήχο, ακόμη και όταν ταξιδεύεις με μεγάλες ταχύτητες.

Η δύναμη, όμως, απαιτεί και έλεγχο. Τα προηγμένα προγράμματα οδήγησης (Ride Modes) ρυθμίζουν την απόδοση του κινητήρα στα μέτρα σου, ενώ η ομπρέλα ασφαλείας Rider Safety Enhancements (με Cornering ABS, Traction Control, Drag-Torque Slip Control και Vehicle Hold Control) εγγυάται ότι θα έχεις τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε στροφή. Επιπλέον, η ανασχεδιασμένη Batwing μάσκα, μελετημένη σε αεροδυναμική σήραγγα, εκμηδενίζει τους στροβιλισμούς, ενώ οι νέες αναρτήσεις ανεβάζουν την άνεση σε κορυφαία επίπεδα.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά; Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει μία και μοναδική Harley-Davidson Street Glide Liberty Edition 2026. Δεν μιλάμε απλώς για μια αγορά, αλλά για μια μοναδική ευκαιρία ζωής.