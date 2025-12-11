Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι ουσία στη μαύρη σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Ένα κομμάτι σοκολάτα είναι «βάλσαμο» όταν η ψυχολογία σου είναι στα... Τάρταρα. Φαίνεται όμως πως η σοκολάτα, εκτός από την ψυχολογία, κάνει καλό και στην εμφάνισή μας. Με ποιον τρόπο; Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η θεοβρωμίνη, μια χημική ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα, μπορεί να έχει αντιγηραντικές ιδιότητες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στο περιοδικό Aging, διαπίστωσε ότι η θεοβρωμίνη - μια κοινή φυτική ένωση που προέρχεται από τους κόκκους κακάο - θα μπορούσε να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση. «Η μελέτη μας βρίσκει συνδέσεις μεταξύ ενός βασικού συστατικού της μαύρης σοκολάτας και της διατήρησης της νεότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Jordana Bell, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας επιγονιδιωματικής στο King's College London.

«Ενώ δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερη μαύρη σοκολάτα, αυτή η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς τα καθημερινά τρόφιμα μπορεί να κρύβουν ενδείξεις για πιο υγιεινή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», πρόσθεσε η Bell.

Τι είναι η θεοβρωμίνη

Η θεοβρωμίνη είναι ένα πικρό αλκαλοειδές που βρίσκεται φυσικά στους κόκκους κακάο, χαρίζοντας στη σοκολάτα την πλούσια γεύση της και προσφέροντας ήπια διεγερτική δράση παρόμοια με την καφεΐνη, αλλά με μεγαλύτερη διάρκεια και ηπιότερη έναρξη. Δρα ως διεγερτικό, αγγειοδιαστολέας και βρογχοδιαστολέας, ενώ έχει και δυνητικές θεραπευτικές εφαρμογές, π.χ. για την πέτρα στα νεφρά.

Η έρευνα

Οι ερευνητές εξέτασαν 509 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1.160 στη Γερμανία και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική τους ηλικία.

Η βιολογική ηλικία είναι η ηλικία που φαίνεται το σώμα μας με βάση την υγεία και τη λειτουργία του. Αντανακλά τη φθορά που έχουν συσσωρευτεί στα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανά μας με την πάροδο του χρόνου και επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον και τη γενετική - όχι μόνο από το πέρασμα του χρόνου.

Αυτοί οι δείκτες βασίζονται σε μοτίβα μικρών «σελιδοδεικτών» στο DNA μας, που ονομάζονται μεθυλίωση, τα οποία αλλάζουν με προβλέψιμο τρόπο με την ηλικία.



Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το Euronews, προσδιόρισαν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων εξετάζοντας τις χημικές αλλαγές στο DNA τους για να δουν πόσο γρήγορα γερνούσαν, και εκτιμώντας το μήκος των τελομερών τους, τα οποία είναι τα προστατευτικά καλύμματα στα άκρα των χρωμοσωμάτων. Τα μικρότερα τελομερή σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία και τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.



Τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας



Η μαύρη σοκολάτα έχει προηγουμένως συσχετιστεί με άλλα πιθανά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας της καρδιάς. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως η σχέση μεταξύ θεοβρωμίνης και γήρανσης.

«Παρόλο που η μελέτη διερευνά μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση, δεν μας λέει τι συμβαίνει όταν τα επίπεδα θεοβρωμίνης αλλάζουν λόγω της κατανάλωσης περισσότερης ή λιγότερης σοκολάτας και πώς αυτό αλλάζει την υγεία μας», δήλωσε ο Δημήτριος Κουτουκίδης, αναπληρωτής καθηγητής διατροφής, παχυσαρκίας και συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.



Ο κ. Κουτουκίδης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό, αφού ληφθούν υπόψη η προστιθέμενη ζάχαρη και το λίπος της σοκολάτας, οι επιπτώσεις στην υγεία να εξουδετερώνονται.



«Έτσι, αν αρέσει στον κόσμο, θα πρέπει να το απολαμβάνει σπάνια και σε μικρές ποσότητες», είπε.

