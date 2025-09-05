Μεγάλη προσοχή: Ο κρυφός κίνδυνος από τη χρήση κινητού στην τουαλέτα

Η χρήση του κινητού στην τουαλέτα είναι αρκετά διαδεδομένη, αλλά μία μελέτη από ερευνητές στο Beth Israel Deaconess Medical Center στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως όσοι χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους στη λεκάνη έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων σε σχέση με όσους το αφήνουν έξω από το μπάνιο.

Οι αιμορροΐδες, όπως γράφεται στο IFL Science είναι διογκωμένα αγγεία στον πρωκτό και το ορθό που μπορεί να προκαλέσουν πόνο, κνησμό ή και αιμορραγία. Στην περίπτωση των εξωτερικών αιμορροΐδων, τα συμπτώματα είναι πιο εύκολα αντιληπτά, καθώς μπορεί κανείς να ψηλαφίσει τους όζους. Οι εσωτερικές, αντίθετα, συχνά περνούν απαρατήρητες μέχρι να παρουσιαστεί αιμορραγία ή πρόπτωση.

Πώς έγινε η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό PLOS One βασίστηκε σε 125 ενήλικες που υποβάλλονταν σε κολονοσκόπηση ρουτίνας για έλεγχο καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις καθημερινές τους συνήθειες και εξετάστηκαν ενδοσκοπικά για τυχόν αιμορροΐδες. Όπως φάνηκε, τα δύο τρίτα παραδέχθηκαν ότι παίρνουν μαζί τους το κινητό στην τουαλέτα. Οι περισσότεροι περνούσαν την ώρα τους διαβάζοντας ειδήσεις ή περιηγούμενοι στα κοινωνικά δίκτυα.

Γιατί ο χρόνος μετράει περισσότερο

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ίδια η συσκευή, όσο η παράταση του χρόνου στην τουαλέτα εξαιτίας της. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα χρήστες κινητού ανέφεραν ότι μένουν πάνω από πέντε λεπτά στη λεκάνη, έναντι μόλις 7% όσων δεν είχαν αυτή τη συνήθεια. Η καθιστή στάση για παρατεταμένο διάστημα, με το πυελικό έδαφος να μην υποστηρίζεται, αυξάνει την πίεση στα αγγεία της περιοχής και διευκολύνει την εμφάνιση αιμορροΐδων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιστήμονες δεν βρήκαν συσχέτιση με την ένταση της προσπάθειας κατά την αφόδευση, κάτι που παραδοσιακά θεωρούνταν βασικός παράγοντας. Η νέα υπόθεση είναι πως η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα αποτελεί πιο αξιόπιστη ένδειξη κινδύνου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η χρήση κινητού αύξανε κατά περίπου 46% την πιθανότητα ύπαρξης αιμορροΐδων, ακόμη και μετά την προσαρμογή για ηλικία και άλλους παράγοντες.

Η συμβουλή των ειδικών είναι απλή: το κινητό να μένει έξω από το μπάνιο. Δεν χρειάζεται να αγνοούμε την ανάγκη για αφόδευση – κι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα – αλλά καλό είναι να μην παρατείνουμε τη διαδικασία χωρίς λόγο. Εάν η παραμονή στη λεκάνη κρατά περισσότερο απ’ όσο πρέπει, ίσως φταίει η απόσπαση προσοχής από την οθόνη και όχι κάποια πραγματική δυσκολία.