Νέα ρύθμιση χρεών: Έρχονται 72 δόσεις, νέος εξωδικαστικός και προστασία κατοικίας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις. Τη ρύθμιση έως 72 δόσεων, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού και την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο

Πρώτη ενεργοποιείται η ρύθμιση που προβλέπει αποπληρωμή χρεών έως και σε 72 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η πλατφόρμα για χρέη προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη διαδικασία μέσω της ΑΑΔΕ.

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός από τις 26 Ιουλίου

Σημαντική αλλαγή έρχεται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο οποίος αναβαθμίζεται και διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του.

Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να εντάσσονται στη διαδικασία οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω, είτε αυτές αφορούν το Δημόσιο είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο.

Νέα ασπίδα για την κύρια κατοικία

Το τρίτο μέτρο αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας και τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η νέα πρόβλεψη στοχεύει κυρίως στα ευάλωτα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους, εφόσον διαθέτουν άλλο ακίνητο.

Πρόκειται για ένα επιπλέον εργαλείο προστασίας απέναντι στις πιέσεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές και δάνεια.

Αυξάνονται οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα.

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν 6.129 εκκινήσεις αιτήσεων και 3.356 οριστικές υποβολές από οφειλέτες.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 64.406 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 19,67 δισ. ευρώ.

Στήριξη για ευάλωτους οφειλέτες

Σημαντική είναι και η συμμετοχή των ευάλωτων νοικοκυριών στις ρυθμίσεις.

Τον Ιούνιο, το 12,5% των ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αφορούσε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία και την κύρια κατοικία τους από πλειστηριασμούς.

Ρυθμίσεις χρεών με servicers και τράπεζες

Ανοδική πορεία καταγράφουν και οι διμερείς συμφωνίες με χρηματοδοτικούς φορείς.

Τον Μάιο του 2026, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων —Intrum, Cepal, DoValue και Qquant— προχώρησαν σε 4.821 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη κατηγορία ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά δάνεια, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω myEGDIXlive

Παράλληλα, αυξημένη είναι η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myEGDIXlive από πολίτες με χρέη και «κόκκινα» δάνεια.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 24.796 ραντεβού, εκ των οποίων τα 16.501 αφορούσαν τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση και υποστήριξη μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του [gov.gr] τηλεφωνικά στο 213.212.5730.

Το νέο πλαίσιο σε τρεις ημερομηνίες-κλειδιά

Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για χιλιάδες οφειλέτες, καθώς οι νέες ρυθμίσεις φιλοδοξούν να προσφέρουν περισσότερες επιλογές αποπληρωμής και προστασίας.

Οι τρεις βασικοί σταθμοί είναι:

Ρύθμιση έως 72 δόσεις: ενεργοποίηση πλατφορμών για ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

26 Ιουλίου: έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού.

21 Σεπτεμβρίου: εφαρμογή νέου πλαισίου προστασίας κύριας κατοικίας.

Το νέο σύστημα αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους και την αποφυγή νέων αδιεξόδων για