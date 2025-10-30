Νέα SEAT Ibiza & Arona 2026: Νεανική ενέργεια και αναβαθμισμένη τεχνολογία

Η SEAT γιορτάζει τα 75 χρόνια ιστορίας της με τον καλύτερο τρόπο: παρουσιάζοντας τις ανανεωμένες εκδόσεις των Ibiza και Arona. Δύο μοντέλα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην αστική κινητικότητα, επιστρέφουν πιο ώριμα, πιο μοντέρνα και πιο «ζωντανά» από ποτέ.

Με νέα σχεδίαση, εκλεπτυσμένο εσωτερικό και ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα σε τεχνολογία, εξοπλισμό και απόδοση, τα SEAT Ibiza και Arona δείχνουν καθαρά τη δέσμευση της μάρκας στην προσιτή, σύγχρονη και αποδοτική κινητικότητα.

Ο Markus Haupt, CEO της SEAT, τόνισε χαρακτηριστικά: «Τα Ibiza και Arona είναι δύο θεμελιώδη μοντέλα για τη SEAT. Με τον ανανεωμένο σχεδιασμό τους, ενισχύουμε την αξία και την απήχησή τους, προετοιμάζοντάς τα παράλληλα για το μέλλον — με κινητήρες που συμμορφώνονται στο νέο πρότυπο EU7 και ήπια υβριδικές τεχνολογίες».

40 χρόνια επιτυχίας για το Ibiza, σταθερή ανοδική πορεία για το Arona

Το SEAT Ibiza αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά supermini της ευρωπαϊκής αγοράς. Από το 1984 μέχρι σήμερα, έχουν παραχθεί πάνω από 6 εκατομμύρια μονάδες μέσα από πέντε γενιές. Το μοντέλο συνδυάζει τη νεανική του ταυτότητα με τη διαχρονική αξιοπιστία και παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Το μικρό SUV Arona, από το 2017 που λανσαρίστηκε, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή compact SUV. Με πωλήσεις άνω των 750.000 αυτοκινήτων, το Arona συνεχίζει να προσελκύει οδηγούς που θέλουν ένα ευέλικτο, κομψό και δυναμικό SUV, ιδανικό για την πόλη αλλά και για εξορμήσεις εκτός αυτής.

Εξωτερικός σχεδιασμός: Δυναμισμός και νεανικότητα σε κάθε λεπτομέρεια

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona φέρνουν μια πιο ώριμη και σπορ σχεδιαστική ταυτότητα. Η νέα εξαγωνική μάσκα με διαμαντένιο πλέγμα ματ/γυαλιστερού φινιρίσματος και οι πιο λεπτοί προβολείς Full LED χαρίζουν πιο δυναμική όψη και βελτιωμένη ορατότητα.

Οι ανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες αναδεικνύουν τις έντονες γραμμές του αμαξώματος, ενώ οι αισθητήρες και τα φώτα ομίχλης ενσωματώνονται διακριτικά σε μαύρες επιφάνειες για πιο αρμονική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο πιο εκφραστικό, με καθαρή σπορ ταυτότητα.Η σχεδίαση του πίσω μέρους ενισχύει τη φαρδιά, σταθερή παρουσία των δύο μοντέλων. Το SEAT Ibiza ξεχωρίζει με τη νέα οριζόντια λεπτομέρεια στον προφυλακτήρα και τα αλουμινένια γράμματα στο πίσω μέρος, ενώ το Arona αποκτά ακόμα πιο επιβλητική εικόνα, χάρη στις νέες επιλογές οροφής σε Midnight Black και Manhattan Grey.

Στις εκδόσεις FR, η σπορ διάθεση είναι πιο έντονη: το λογότυπο FR χαραγμένο με λέιζερ στην κολόνα Β και οι νέες ζάντες αλουμινίου (από 15 έως 18 ίντσες) προσδίδουν premium χαρακτήρα. Οι νέες αποχρώσεις Liminal, Oniric και Hypnotic δίνουν επιπλέον χρώμα και φρεσκάδα στη γκάμα, τονίζοντας τον νεανικό χαρακτήρα των δύο μοντέλων.

Εσωτερικό: Ποιότητα, τεχνολογία και άνεση σε νέα διάσταση

Μπαίνοντας στα νέα Ibiza και Arona, γίνεται αμέσως αντιληπτή η αναβάθμιση στην ποιότητα και την αίσθηση πολυτέλειας. Οι σχεδιαστές της SEAT έχουν δώσει έμφαση στα υλικά και στις λεπτομέρειες: Nέα ανάγλυφα υφάσματα, μαλακές επενδύσεις, σκούρα οροφή και διακριτικοί χρωματικοί συνδυασμοί δημιουργούν ένα κομψό, φιλόξενο περιβάλλον.

Τα καθίσματα τύπου bucket στις εκδόσεις FR περιλαμβάνονται πλέον στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας καλύτερη στήριξη και σπορ αίσθηση. Το νέο τιμόνι με διάτρητο premium δέρμα ενισχύει την αίσθηση ελέγχου και οδηγικής ευχαρίστησης



Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της ανανέωσης:

Tο νέο ηχοσύστημα SEAT με έξι ηχεία, subwoofer και ενισχυτή 300W προσφέρει κορυφαία ακουστική εμπειρία, ενώ η ασύρματη φόρτιση 15W με ψύξη διευκολύνει τη χρήση smartphone χωρίς καλώδια και υπερθέρμανση.

Με την αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα SEAT CONNECT, οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, πλοήγηση και online λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε εμπειρία.

Κινητήρες: Απόδοση και αποδοτικότητα σε τέλεια ισορροπία

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona προσφέρονται με βενζινοκινητήρες TSI τελευταίας γενιάς, που συνδυάζουν δύναμη, χαμηλή κατανάλωση και ομαλή λειτουργία. Η γκάμα περιλαμβάνει:

1.0 MPI 80 PS (αποκλειστικά για Ibiza)

1.0 TSI 95 PS με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

1.0 TSI 115 PS με μηχανικό 6 σχέσεων ή 7άρι DSG

1.5 TSI 150 PS με 7άρι DSG

Οι κινητήρες αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές του επερχόμενου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών EU7, ενώ σύντομα αναμένεται η προσθήκη εκδόσεων mild hybrid (ήπιου υβριδικού συστήματος) για ακόμη χαμηλότερες εκπομπές και βελτιωμένη κατανάλωση.

Ισπανική ψυχή, παγκόσμια φιλοσοφία

Όπως και οι προηγούμενες γενιές, τα νέα Ibiza και Arona σχεδιάζονται, εξελίσσονται και παράγονται στο Martorell της Βαρκελώνης, την καρδιά της SEAT. Εκεί όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και η μεσογειακή έμπνευση δίνει μορφή στην τεχνολογία.

Το λανσάρισμα των δύο μοντέλων έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη SEAT – μιας εποχής όπου το στιλ, η απόδοση και η τεχνολογία συνδυάζονται σε ένα πιο ώριμο αλλά πάντα νεανικό πακέτο.