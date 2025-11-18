Auto & Moto Αυτοκίνητα προσφορές Black Friday SΕΑΤ

SEAT Days – “Black Friday Edition”

Νέο προωθητικό πρόγραμμα με όφελος έως 1.500€, το οποίο συνοδεύεται από προσφορές για τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της μάρκας.

Caption
Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Πιο συγκεκριμένα, για όλα τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, το όφελος ανέρχεται σε 1.500€, με τις νέες τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

16.490€ για το SEAT Ibiza 1.0 MPI 80hp Business

18.190€ για το SEAT Arona 1.0 TSI 95hp Style

seat-leon.jpg?v=0

Το SEAT Leon συνοδεύεται από όφελος 500€, με την τιμή της δυναμικής έκδοσης FR, με κινητήρα 1.5 TSI 150hp και πλήρη εξοπλισμό, να διαμορφώνεται στα 25.490€.

Έτσι λοιπόν, με μια πλήρη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, η SEAT συνεχίζει να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

seat-ibiza.jpg?v=0

Τώρα, με τις προσφορές του προγράμματος SEAT Days – “Black Friday Edition”, η απόκτηση ενός SEAT γίνεται ακόμα πιο δελεαστική. Το προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days – “Black Friday Edition” θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων.

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Auto & Moto Αυτοκίνητα προσφορές Black Friday SΕΑΤ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader