Νέα στολή για το Manneken Pis προς τιμήν των στρατιωτών που απελευθέρωσαν τις Βρυξέλλες

Το εμβληματικό «αγόρι που ουρεί» στις Βρυξέλλες αλλάζει συχνά στολή, ανάλογα με την ιστορική ή κοινωνική συνθήκη που θέλει να τιμήσει. Αυτή τη φορά ήταν η απελευθέρωση των Βρυξελλών από τη ναζιστική κατοχή.

Όταν οι βρετανικές δυνάμεις γιόρτασαν την απελευθέρωση των Βρυξελλών για πρώτη φορά το 1945, άφησαν ένα μοναδικό δώρο: μια ρεπλίκα της στολής των Ουαλών φρουρών για το εμβληματικό άγαλμα, το Manneken Pis.

Τώρα, 81 χρόνια μετά την απελευθέρωση, το δώρο ανανεώθηκε. Το Manneken Pis έχει μια νέα στολή που περιλαμβάνει κόκκινο σακάκι κεντημένο με χρυσή δαντέλα, αστραφτερή λευκή ζώνη και αυθεντικό καπέλο από δέρμα αρκούδας.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο γοτθικό δημαρχείο την Τετάρτη, ο ανθυπασπιστής της ουαλικής φρουράς Chris Greaves παρουσίασε μια στολή φτιαγμένη ειδικά για το χάλκινο γλυπτό, που περιλαμβάνει ζώνη διακοσμημένη με πράσο και αντίγραφο σπαθιού κατασκευασμένο από τον εξειδικευμένο προμηθευτή Pooley Sword. Το καπέλο από δέρμα αρκούδας κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένα καλύμματα κεφαλής.

To mark 81 years since the Welsh Guards liberated Brussels from Nazi occupation, a very special uniform for the famous Mannekin Pis.



The uniform will be worn annually to commemorate the Liberation Day to always remember those soldier's achievements.

Η στολή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από έναν από τους προκατόχους του στις 29 Ιουλίου 1945, εν μέσω ενθουσιωδών πλήθους, αλλά μετά από σχεδόν οκτώ δεκαετίες είχε γίνει πολύ εύθραυστη για να χρησιμοποιηθεί, πράγμα που σήμαινε ότι το Manneken Pis δεν φορούσε το κοστούμι στην 80ή επέτειο της απελευθέρωσης πέρυσι.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1944, περίπου στις 7 το απόγευμα, ο υπολοχαγός John Dent της Ουαλικής Φρουράς οδήγησε το πρώτο συμμαχικό άρμα μάχης στις Βρυξέλλες, μετά από μια αστραπιαία προέλαση περίπου 100 μιλίων από το Douai στη βόρεια Γαλλία την προηγούμενη μέρα. Οι δρόμοι των Βρυξελλών ήταν αρχικά έρημοι, καθώς οι κάτοικοι είχαν υπακούσει στην εντολή να μείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι σύμμαχοι αντιμετώπισαν πυροβολισμούς από ελεύθερους σκοπευτές στα περίχωρα της πόλης και βίαιες συγκρούσεις έλαβαν χώρα κοντά στα γραφεία διοίκησης των Ναζί, καθώς οι υποχωρούντες Γερμανοί πολεμούσαν τους τοπικούς αντάρτες και τους συμμάχους.

Ακριβώς 81 χρόνια αργότερα, ένα μικρό άγημα της Ουαλικής Φρουράς, συνοδευόμενο από Βρετανούς και Βέλγους αξιωματούχους, διένυσε την μικρή απόσταση από το Hôtel de Ville μέχρι το Manneken Pis κάτω από έναν γκρίζο, βροχερό ουρανό, συνοδευόμενο από την μπάντα της αστυνομίας των Βρυξελλών.