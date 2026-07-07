Νέα βίντεο από τη δράση της σπείρας που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική

Νέα βίντεο-ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η εγκληματική οργάνωση που είχε βάλει στο στόχαστρο κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στα πλάνα καταγράφεται η ταχύτητα και η οργάνωση με την οποία κινούνταν τα μέλη της σπείρας, τα οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο εισέβαλαν στα καταστήματα, αφαιρούσαν κοσμήματα και τιμαλφή και εξαφανίζονταν πριν προλάβει να υπάρξει αντίδραση.

Η εγκληματική δράση της οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές απέφερε λεία που ξεπερνά τις 370.000 ευρώ, μπήκε στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας από 21 έως 45 ετών.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της συμμορίας είχαν ως βάση οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό και φέρονται να είχαν αναπτύξει έντονη εγκληματική δραστηριότητα τουλάχιστον από τις αρχές του 2026. Αρχικά εντόπιζαν τους στόχους τους και στη συνέχεια έκλεβαν αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τόσο για τη μετάβασή τους στα κοσμηματοπωλεία όσο και για τη διαφυγή τους. Μετά τις διαρρήξεις εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους και αποχωρούσαν με άλλα μέσα μετακίνησης.

Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους, φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα. Τα κλεμμένα κοσμήματα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, παραδίδονταν σε συνεργό τους στα Άνω Λιόσια, ο οποίος είχε αναλάβει τη διάθεσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των χρημάτων στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 4.000 ευρώ σε μετρητά, μεγάλο αριθμό κοσμημάτων, 11 κινητά τηλέφωνα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την εγκληματική τους δράση, καθώς και ρούχα που εκτιμάται ότι φορούσαν στις διαρρήξεις. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πέντε οχήματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εξιχνιάσει έξι διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπές οχημάτων που σημειώθηκαν σε περιοχές όπως ο Κορυδαλλός, η Νίκαια, το Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.