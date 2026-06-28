Βενεζουέλα: Νεκρή σε συντρίμμια οικογένεια πρώην παίκτη του Ατρομήτου

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο, καθώς βρέθηκε η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά νεκρά μετά από φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής τα αναζητούσε.

Η οικογένεια του έμπειρου ποδοσφαιριστή βρισκόταν στην περιοχή Λα Γκουάιρα, μία από τις ζώνες που επλήγησαν βαρύτατα από τη φονική φυσική καταστροφή, όταν το κτίριο όπου διέμεναν κατέρρευσε ολοσχερώς. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, η κατάληξη ήταν τραγική, βυθίζοντας σε απόλυτο πένθος τον άλλοτε παίκτη του Ατρόμητου.

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας και επίσης ποδοσφαιριστή, Έντσον Τορτολέρο, οι σοροί της συζύγου και των παιδιών του εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου κάτω από τα συντρίμμια, βάζοντας τέλος στις ελπίδες ότι είχαν επιζήσει.

Ο 38χρονος Αργεντινός, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε Ατρόμητο, Εθνικό Αστέρα και Αιγάλεω.