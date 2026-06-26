Συγκλονίζει πρώην παίκτης του Ατρομήτου: Αγνοούνται η γυναίκα και τα παιδιά του

Τον απόλυτο εφιάλτη βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο οποίος έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του σε Ατρόμητο, Εθνικό Αστέρα και Αιγάλεω. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής αναζητά με αγωνία τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, που αγνοούνται μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.

Οι δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, που ξεπέρασαν τα 7 Ρίχτερ, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους 164 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια του 38χρονου ποδοσφαιριστή βρισκόταν στο κτίριο Playa Grande, το οποίο κατέρρευσε μετά τους σεισμούς. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ίχνος της συζύγου και των δύο παιδιών του.

Ο Τρέχο, που αγωνίζεται στη Βενεζουέλα με τη φανέλα της Μαριτίμο ντε λα Γουάιρα, βρισκόταν στο Καράκας για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις όταν σημειώθηκε η τραγωδία. Η επικοινωνία με την οικογένειά του χάθηκε αμέσως μετά τις σεισμικές δονήσεις και έκτοτε αναζητά απεγνωσμένα οποιαδήποτε πληροφορία.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media απηύθυνε δραματική έκκληση για βοήθεια, δημοσιεύοντας φωτογραφία των αγαπημένων του προσώπων. «Παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν γνωρίζω τίποτα για την οικογένειά μου. Προσευχηθείτε γι' αυτούς. Ελπίζω να μην βρίσκονταν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

El desgarrador pedido de un futbolista argentino tras el terremoto en Venezuela: "No sé nada de mi familia" 🙏🇻🇪🇦🇷



Lucas Trejo, defensor cordobés del Marítimo La Guaira, pidió ayuda para encontrar a su pareja y sus dos hijos después de la catástrofe que dejó más de 160 muertos.… pic.twitter.com/kDEn6JiLSH — Diario Olé (@DiarioOle) June 25, 2026

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, έχει κινητοποιηθεί ακόμη και το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες.