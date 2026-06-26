Συγκλoνιστικές στιγμές στην Βενεζουέλα: Γυναίκα γέννησε μέσα στα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις καταστροφές από τον διπλό φονικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τη βόρεια περιοχή της χώρας με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις αρχές, για τη σοβαρότερη σεισμική καταστροφή που έχει καταγραφεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Η γέννα μέσα στα ερείπια

Μέσα στο χάος, συγκλονιστική είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στα χαλάσματα κατεστραμμένου κτιρίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, διασώστες και εθελοντές τη βοήθησαν να γεννήσει υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

💔A woman in Venezuela gave birth in the ruins after an earthquake, without electricity or medical assistance



The delivery took place in a destroyed building. There were no doctors, no power, and no equipment nearby.



Volunteers helped and delivered the baby using flashlight… pic.twitter.com/BZQuE4ieIF — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον χώρο δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ιατρικός εξοπλισμός ή γιατροί, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται με τη βοήθεια φακών από τους διασώστες.

Φωτ.: Reuters

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, με τουλάχιστον 920 νεκρούς, περισσότερους από 4.300 τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροδρίγκες.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων.