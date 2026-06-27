Βενεζουέλα: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες - Πάνω από 920 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή που προκάλεσε ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 920, ενώ, όπως δήλωσε από τη Γενεύη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «εξαιρετικά περίπλοκη», προειδοποιώντας ότι ο τελικός απολογισμός αναμένεται να είναι ακόμη βαρύτερος.

Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκεται η παράκτια πόλη Λα Γουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπετόν και σίδερα.

Διεθνής κινητοποίηση

Σχεδόν δύο ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς, σωστικές αποστολές από 17 χώρες έχουν φτάσει στη Βενεζουέλα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις, την ώρα που το σύστημα υγείας δοκιμάζει τα όριά του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή δύναμης 250 διασωστών, ενώ παράλληλα διέθεσαν οικονομική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων και απέστειλαν δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν ήταν το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, η Κολομβία και η Ελβετία.

Ωστόσο, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες. Ο επικεφαλής χιλιανής ομάδας διάσωσης, Ναντιομάρ Πολάνκο, παραδέχθηκε ότι πλέον οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως στην ανάσυρση θυμάτων, καθώς οι πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια είναι πλέον ελάχιστες.

Οργή για την κρατική ανταπόκριση

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για καθυστερήσεις και ανεπαρκή κινητοποίηση. Στη Λα Γουάιρα, συγγενείς εγκλωβισμένων προσπαθούν μόνοι τους να απομακρύνουν τόνους από μπάζα με τα χέρια, αναζητώντας αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Είναι εκεί μέσα», φώναζε ο 23χρονος Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ενώ η γιαγιά του έσκαβε απεγνωσμένα μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσει τον γιο της. «Οι αρχές είναι άχρηστες. Ο στρατός θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ με όλα τα μηχανήματα που διαθέτει», κατήγγειλε άλλος κάτοικος της περιοχής.

A nuestros equipos de respuesta, médicos, rescatistas y voluntarios que están arriesgando todo para proteger a nuestro pueblo: ¡Gracias infinitas! Su esfuerzo en estas horas nos llena de fuerza y esperanza. Nadie se rinde en esta gran misión de salvar vidas. pic.twitter.com/Ni9Jg2tM7u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026

Η δυσαρέσκεια εκφράστηκε και κατά της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία, κατά την επίσκεψή της σε πληγείσες περιοχές του Καράκας, έγινε δεκτή με έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, που την κατηγόρησαν ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία.