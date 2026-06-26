Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα - Σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια για να βρουν επιζώντες

Οι έρευνες συνεχίζονταν χθες Πέμπτη (25/6) με φρενήρεις ρυθμούς στα συντρίμμια κτιρίων στη Βενεζουέλα που κατέρρευσαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διάσωσης παγιδευμένων, την επομένη του διπλού, εξαιρετικά ισχυρού σεισμού που άφησε πίσω τουλάχιστον 235 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

«Δυστυχώς, υποδεχτήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», είπε ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο στη δημόσια τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 1.520 ανθρώπους.

Φωτ.: Reuters

Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά συντριμμιών, όπου οικογένειες σε αλλόφρονα κατάσταση προσπαθούσαν να βρουν ανθρώπους που θάφτηκαν ζωντανοί: κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν φοβερές σκηνές καταστροφής, που εγείρουν ανησυχίες ότι ο απολογισμός θα γίνει προοδευτικά πολύ πιο βαρύς.

Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία -που έκλεισε λόγω των ζημιών που υπέστη- και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια.

«Κανένα εργαλείο»

Όπως αυτό όπου ζούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες. «Υπάρχει σημείο από όπου νεαρή, η Τζένιφερ, που έμενε στον 11ο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, κανένα μέσο για να βοηθήσουμε» να βγει από τα συντρίμμια, εξήγησε.

Η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι δικοί του κατάφεραν να σωθούν πηδώντας από παράθυρα του οικογενειακού διαμερίσματος την τελευταία στιγμή καθώς το κτίριο «κατέρρεε εντελώς». «Ήταν τρομακτικό», είπε. «Γείτονες σε χαμηλότερους ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας απομένει πλέον τίποτα. Τίποτα, ούτε καν η δύναμη ή το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», αναστέναζε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά στον σωρό από χαλάσματα στον οποίο είναι θαμμένοι συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε να έρθει να βοηθήσει κόσμος. Εδώ κοριτσάκι έχει παγιδευτεί από χθες βράδυ, μπορούμε να τη βγάλουμε, χρειαζόμαστε έναν εκσκαφέα», φώναζε με απόγνωση ο Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος του ίδιου κτιρίου, 48 ετών.

Η διεθνής βοήθεια αρχίζει να οργανώνεται. Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν «μεγάλη», «ταχεία» και «αποτελεσματική» βοήθεια, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι στέλνει σωστικά συνεργεία και αποδεσμεύει ποσό 150 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια μέσω «εταίρων» των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η Βραζιλία, δυο υπήκοοι της οποίας έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό, σύμφωνα με την Μπραζίλια, ανακοίνωσε επίσης πως στέλνει βοήθεια στη γειτονική χώρα. Όπως και η Κίνα, η Ινδία, χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής--ακόμη και το Ιράν, παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, παρότι έχει υποστεί το ίδιο πελώρια καταστροφή εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Τρέμει αυτή τη στιγμή»

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μερικές ώρες μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκε την Τετάρτη στις 18:04 (στη 01:04 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με δεδομένα του ινστιτούτου γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα τουλάχιστον από το 1900.

Το κράτος των σχεδόν 30 εκατομμυρίων πολιτών είναι βυθισμένο σε οικονομική κρίση εδώ και χρόνια.

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί.

Φωτ.: Reuters

Στην πρωτεύουσα, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια, δρόμοι ήταν γεμάτοι θραύσματα σπασμένων γυαλιών και πολύς κόσμος πέρασε τη νύχτα έξω, αρκετός μέσα στο αυτοκίνητό του, αν είχε, καθώς η γη συνέχιζε να τρέμει από τους μετασεισμούς.

Αναφέρθηκαν κάποιες λεηλασίες. Στην Κάτια λα Μαρ, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν, κουβαλώντας τρόφιμα, από κατάστημα που εν μέρει πυρπολήθηκε, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης από τον υπουργό Εσωτερικών, τον Ντιοσντάντο Καμπέγιο, που ανακοίνωσε παράλληλα πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο ώστε «να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα».

Χθες το πρωί, δεν άνοιξε σχεδόν κανένα εμπορικό κατάστημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν πυκνή, καθώς πολλοί κάτοικοι ήθελαν να βρουν ασφαλείς τοποθεσίες, μακριά από κτίρια που ήταν επικίνδυνα.

🇻🇪‼️ | Escenas desgarradoras se viven en Catia La Mar, la zona turística más devastada por los terremotos en Venezuela, donde los residentes claman desesperados por ayuda entre los escombros mientras buscan a sus familiares. pic.twitter.com/qoOwofO7t4 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2026

«Τρέμει αυτή τη στιγμή», φώναζαν κατά τη διάρκεια μετασεισμού συγκεντρωμένοι γύρω από κτίριο που είχε ήδη καταρρεύσει.

Ακόμη και πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς «σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια» στη Βενεζουέλα, θύμισε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος για την ανθρωπιστική δράση του οργανισμού, ο Τομ Φλέτσερ.

Καθώς το διεθνές αεροδρόμιο στη Μαϊκετία έκλεισε εξαιτίας των «σοβαρών ζημιών σε υποδομές του», όπως ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες προχθές, το Καράκας θα βασιστεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα, στη μητροπολιτική ζώνη, για να γίνουν παραδόσεις διεθνούς βοήθειας.

Φωτ.: Reuters

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, AFP