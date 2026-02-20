Νέο «χτύπημα» Βλάχου για τις εξαγορές ακινήτων σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές

«Ξαναχτύπησε» ο «γαλάζιος» Γιώργος Βλάχος, βάλλοντας σαφώς κατά της κυβέρνησης, με επίκεντρο τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τους πλειστηριασμούς σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, πως «καλοί οι πανηγυρισμοί για την προεδρία στο Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας».

Ο βουλευτής, μετά την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει από κοινού με συναδέλφους του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ τον Οκτώβριο του ‘24, επανήλθε, καταγγέλλοντας πως ακίνητα περνούν σε χέρια που δεν πρέπει.

«Από τότε που καταθέσαμε μαζί με συναδέλφους την ερώτηση, από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι σήμερα, τι έχει αλλάξει; Θα συνεχίσουμε να μην το βλέπουμε το πρόβλημα; Για την κυβέρνηση είναι πρόβλημα; Εάν το αναγνωρίζετε ως πρόβλημα, επιτέλους πείτε μας, γιατί δεν έχετε πάρει μέτρα μέχρι σήμερα; Εάν δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα, τότε μας χωρίζει άβυσσος. Αλλάζουν τα πάντα γύρω μας και... ημείς άδωμεν», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Υπουργείο Οικονομικών: Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα

Απαντώντας ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε πως η προστασία των περιοχών αυτών αποτελεί εθνική προτεραιότητα, καθώς και πως «διαρκώς παρακολουθούμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες το ζήτημα». «Δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο είναι σε εξέλιξη, εάν έχετε κάποια στοιχεία που μπορεί να μας βοηθήσουν, ευχαρίστως να τα δούμε, αλλά ο νόμος του ‘90 έχει πολύ αυστηρά πλαίσια», όπως είπε, εξηγώντας πως για τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις αποφασίζει ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Πολίτες τρίτων χωρών φτιάχνουν εταιρεία στην ΕΕ και έρχονται και παίρνουν ακίνητα σε εθνικά ευαίσθητα περιοχές. Αυτό το παράθυρο πρέπει να το κλείσουμε, να εξηγήσουμε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν πως εμείς δεν έχουμε γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο!», επέμεινε ο Γιώργος Βλάχος. «Γιατί ακόμα ψάχνουμε στοιχεία; Δεν ξέρετε εσείς τι γίνεται; Δεν μιλάτε με τους ανθρώπους εκεί; Αυτό είναι το ανησυχητικό! Χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου από ανησυχία όχι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις», υποστήριξε.

«Το να λέμε ότι υπάρχει κενό και η κυβέρνηση δεν επιλαμβάνεται νομίζω ότι είναι άδικο, γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με τις παραμεθόριες περιοχές και την εθνική κυριαρχία και την προστασία των δανειοληπτών, η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προστασίας», ανταπάντησε ο Γιώργος Κώτσηρας.

Σε κάθε περίπτωση, ο βουλευτής της κυβερνώσας παράταξης εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει να καταθέτει ερωτήσεις στους υπουργούς, ενώ κατά πληροφορίες, επίκεινται σχετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, για το «Εξοικονομώ» και το Χρηματιστήριο Ενέργειας.