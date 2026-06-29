Νέο ελαστικό Yokohama BluEarth-AllSeason2

Η Yokohama ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των All Season ελαστικών, με το νέο BluEarth-AllSeason2. Πρόκειται για ένα ελαστικό που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών και συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρίας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της αγοράς.

Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία, μία από τις πιο απαιτητικές τοποθεσίες της Ευρώπης λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που διαθέτει, παρουσία περισσότερων από 100 δημοσιογράφων και συνεργατών της εταιρείας. Το νέο BluEarth-AllSeason2 απέδειξε στην πράξη την ικανότητά του να προσφέρει ασφάλεια, έλεγχο και σιγουριά σε κάθε διαδρομή, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε κάθε εποχή, το BluEarth-AllSeason2 προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ελέγχου ακόμη και στο χιόνι, χάρη στη νέα τεχνολογία COLD TECH. Παράλληλα, ενσωματώνει τη φιλοσοφία της Yokohama για ελαστικά που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις και αντοχή, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

Με την κατηγορία των All Season ελαστικών να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη, το νέο BluEarth-AllSeason2 ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Yokohama σε μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της αγοράς, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη της παρουσίας της στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα πρόταση της ιαπωνικής εταιρείας εντάσσεται σε μία διευρυνόμενη γκάμα προϊόντων για την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία περιλαμβάνει τα ADVAN Sport V107, ADVAN Sport EV και ADVAN Winter, όλα εξελιγμένα με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Σύμφωνα με τον Gregorio Borgo, President της Yokohama Europe και Managing Officer της Yokohama Rubber Co., Ltd., «Οι Ευρωπαίοι οδηγοί αναζητούν πλέον ένα ελαστικό που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Με το BluEarth-AllSeason2 προσφέρουμε μια λύση που συνδυάζει ασφάλεια, υψηλές επιδόσεις και καθημερινή πρακτικότητα σε μια δυναμικά εξελισσόμενη κατηγορία.»

Ο Takashi Maki, CEO της Yokohama Europe, δήλωσε: «Το BluEarth-AllSeason2 αποτυπώνει τη στρατηγική εστίαση της Yokohama στην Ευρώπη, μια αγορά με ολοένα αυξανόμενη σημασία για την παγκόσμια ανάπτυξη της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή, διευρύνοντας τη γκάμα προϊόντων της ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.»

Τεχνικά χαρακτηριστικά του BluEarth-AllSeason2

Η τεχνολογία HAICoLab (Humans and AI ColLab) της Yokohama βρίσκεται στον πυρήνα της εξέλιξης του BluEarth-AllSeason2, συνδυάζοντας την ανθρώπινη τεχνογνωσία με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του ελαστικού.

Μέσα από την ανάλυση παραμέτρων σχεδίασης και της συμπεριφοράς του ελαστικού, το σύστημα βελτιστοποιεί το αποτύπωμα επαφής, αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής κατά 5% και ενισχύοντας τη σταθερότητα και την πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Το ανασχεδιασμένο συμμετρικό πέλμα σε σχήμα V βελτιώνει τη σταθερότητα, ενισχύει την απομάκρυνση του νερού και μειώνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Οι τρισδιάστατες εγκοπές ενισχύουν την πρόσφυση, περιορίζοντας την παραμόρφωση των μπλοκ του πέλματος, ώστε να διατηρείται σταθερό αποτύπωμα επαφής κατά την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τη στροφή. Καθοριστικό ρόλο στην απόδοσή παίζει και η νέα σύνθεση γόμας με υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο, η οποία βελτιώνει την πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ η τεχνολογία A.R.T. Mixing Technology της Yokohama εξασφαλίζει σταθερή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Βασιζόμενο στα δυνατά σημεία του προκατόχου του, το BluEarth-AllSeason2 διατηρεί υψηλά επίπεδα χειμερινών επιδόσεων, ενώ βελτιώνει περαιτέρω τη συμπεριφορά στο χιόνι χάρη στην τεχνολογία COLD TECH, η οποία ενισχύει την επαφή με το οδόστρωμα σε χειμερινές συνθήκες.

Το νέο BluEarth-AllSeason2 θα διατίθεται σε 74 διαστάσεις και έχει εξελιχθεί για premium επιβατικά αυτοκίνητα, SUV και ηλεκτρικά οχήματα (BEV), ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Yokohama σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.