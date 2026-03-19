Νέο εργαλείο βάζει σε κίνδυνο εκατοντάδες εκατομμύρια iPhone

Η Google και οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας Lookout και iVerify αποκάλυψαν το DarkSword, ένα νέο εργαλείο hacking που εκμεταλλεύεται ευπάθειες σε εκδόσεις του iOS 18 και συγκεκριμένα σε όλες από την 18.4 έως και την 18.7. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια χρήστες iPhone, καθώς μια απλή επίσκεψη σε κακόβουλη ιστοσελίδα μπορεί να υποκλέψει δεδομένα όπως μηνύματα, κωδικούς ασφαλείας, αρχεία του iCloud και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.



Η λειτουργία και οι τεχνικές ευπάθειες

Το DarkSword είναι ένα πακέτο προγραμμάτων που συνδυάζει έξι διαφορετικές ευπάθειες, ξεκινώντας από το πρόγραμμα πλοήγησης Safari και οδηγώντας σε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής. Χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική «hit-and-run», εξάγοντας άμεσα τα δεδομένα που ενδιαφέρουν τους χάκερς και διαγράφοντας άμεσα κάθε ίχνος του πριν εντοπιστεί από σχετικά συστήματα προστασίας. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για κλοπή πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τη στόχευση ατόμων με βάση οικονομικά κριτήρια.



Ποιοι το χρησιμοποιούν, ποιοι οι στόχοι

Ρώσοι χάκερς συνδεόμενοι με κρατικούς μηχανισμούς της χώρας χρησιμοποιούν το DarkSword από τον Νοέμβριο του 2025, στοχεύοντας χρήστες που μένουν ή κινούνται σε Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και άλλες χώρες. Το πακέτο αυτού του προγράμματος hacking συνδέεται με το Coruna exploit kit, που πλέον πωλείται σε κυβερνοεγκληματίες. Η κατάσταση με το εργαλείο αυτό αφορά σχεδόν το 25% των κατόχων iPhone που «τρέχουν» iOS 18, δηλαδή εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές σε όλο τον κόσμο.



Συστάσεις και η αντίδραση της Apple

Η Apple δεν έχει σχολιάσει δημόσια το θέμα, αλλά όσοι χρήστες έχουν το iOS 18 στη συσκευή τους, συνιστάται να κάνουν άμεση αναβάθμιση στο iOS 26 ή σε όποια νεότερη έκδοση, καθώς δεν υπάρχουν ενημερώσεις ασφαλείας για παλαιότερα λειτουργικά. Η Google και οι συνεργάτες της προειδοποιούν και ενημερώνουν το κοινό να αποφύγει να πατήσει σε ύποπτους συνδέσμους, καθώς το εργαλείο δεν φαίνεται να βρίσκει αντιστάσεις με τα εργαλεία που έχει ο τελικός καταναλωτής στα χέρια του.