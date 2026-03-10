To αναδιπλούμενο iPhone ίσως και να μην κυκλοφορήσει ως iPhone Fold

Η Apple ετοιμάζει το πρώτο της foldable iPhone, αλλά φημολογείται ότι δεν θα το ονομάσει απλά «iPhone Fold». Νέες διαρροές από κινέζικες πηγές και αναλυτές αναφέρουν πως υπάρχουν στο τραπέζι εναλλακτικά ονόματα όπως «iPhone Ultra», ενώ η συσκευή μπορεί τελικά να μοιάζει περισσότερο με ένα αναδιπλούμενο iPad.



Η φήμη για το όνομα

Σύμφωνα με πρόσφατη διαρροή από κινέζικη πηγή, το foldable iPhone που αναμένεται φθινόπωρο του 2026 μαζί με τα iPhone 18 Pro δεν θα ονομαστεί «iPhone Fold]. Αντίθετα, μπορεί να το δούμε να αποκαλύπτεται και ως «iPhone Ultra», τονίζοντας την premium θέση του (αναμένεται να κοστίζει πάνω από 2000 δολάρια) και την καινοτομία που θα φέρει. Άλλες πηγές αναφέρουν και ονομασίες τύπου «iPhone Duo» ή «iPhone Air Duo», αλλά συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες.

Αναλυτές όπως ο Mark Gurman τονίζουν πως το «iPhone Duo» είναι στα πιθανά ονόματα, καθώς η Apple θέλει το foldable της να ξεχωρίζει από Samsung Galaxy Fold και να ταιριάζει στο Pro lineup της. Από την άλλη, εκτιμά ότι μια προσέγγιση τύπου «iPhone Ultra» μπορεί να ακούγεται φιλόδοξη, αλλά μπορεί να μπερδέψει το καταναλωτικό κοινό και να δίνει την ερμηνεία ότι συνεργάζεται καλύτερα με άλλα προϊόντα παρόμοιας ονομασίας, όπως το Apple Watch Ultra.



Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μαζική παραγωγή του αναδιπλούμενου iPhone θα ξεκινήσει στο επόμενο τρίμηνο, με την κυκλοφορία του και το λανσάρισμά του να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026, πιθανότατα μαζί με τα iPhone 18 Pro.

Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo επιβεβαίωσε πως τα αρχικά πλάνα ήταν να διατεθεί στην αγορά νωρίτερα, ωστόσο η καθυστέρηση αυτή ήρθε μετά από απόφαση της Apple να τελειοποιήσει το θέμα της αντοχής και τη βελτίωση της οθόνης.



Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά

Το αναδιπλούμενο iPhone δεν θα είναι ένα κλασικό foldable. Η Apple θέλει να το κάνει να ξεχωρίζει και θα είναι αρκετά λεπτό όταν παραμένει διπλωμένο, ενώ θα προσφέρει στον κάτοχό του μια εμπειρία αντίστοιχη ενός iPad mini όταν ανοίγει.

Στο εσωτερικό του θα έχουμε το νεότερο Apple M-series chip και τα πλήκτρα ελέγχου της φωνής θα βρίσκονται στα δεξιά του, όπως στα iPad. Τέλος, στο πίσω μέρος θα έχουμε διπλή κάμερα και MagSafe, ενώ το λειτουργικό iOS που θα «φοράει» θα είναι προσαρμοσμένο για multitasking και χρήση κατηγορίας tablet.



Οι προκλήσεις

Η Apple στοχεύει σε μια συσκευή μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας που σίγουρα θα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μοντέλα της αγοράς που κυκλοφορούν. Οι πολλαπλές καθυστερήσεις πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα και η αμερικανική εταιρεία θέλει να μπει όσο πιο άμεσα γίνεται σε μια αγορά που ήδη οι ανταγωνιστές της έχουν κάνει αρκετά βήματα.

Από κει και πέρα, οι επικεφαλής της εταιρείας έχουν να υπολογίσουν και τα τρομακτικά αυξημένα κόστη των επιμέρους τμημάτων που έχουν ανέβει με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει από τα AI data centers. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.