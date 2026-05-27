Νέο ηλεκτρικό Nissan Micra: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα – Δείτε τις τιμές

Κάποια μοντέλα που έχουν γράψει το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο στους ελληνικούς δρόμους. Ένα από αυτά είναι, χωρίς αμφιβολία, το Nissan Micra. Μόνο που αυτή τη φορά, η επιστροφή του δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν. Η έκτη γενιά του ιαπωνικού μοντέλου «πάτησε» επίσημα τους τροχούς της στην Ελλάδα, αφήνοντας οριστικά πίσω της τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και αγκαλιάζοντας πλήρως την ηλεκτροκίνηση.

Το νέο Nissan Micra μεταμορφώνεται σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, διατηρώντας όμως ανέπαφη τη φιλοσοφία που το έκανε αγαπητό: Την κορυφαία ευελιξία, την πρακτικότητα και την άνεση στην καθημερινή μετακίνηση. Σχεδιασμένο για να ελίσσεται με ευκολία στον αστικό ιστό, συνδυάζει έναν τολμηρό, φρέσκο σχεδιασμό με τεχνολογίες αιχμής που υπόσχονται να κάνουν την οδήγηση σκέτη απόλαυση.

Μοντέρνο design με urban χαρακτήρα

Εξωτερικά, το compact μοντέλο επανασυστήνεται με μια καθαρή και δυναμική σιλουέτα, προϊόν του Nissan Design Europe στο Λονδίνο. Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα και πλάτος κάτω από 1,8 μέτρα, αποτελεί το ιδανικό «εργαλείο» για την πόλη. Την ίδια στιγμή, οι εντυπωσιακές ζάντες 18 ιντσών, τα ζωντανά χρώματα και οι επιλογές διχρωμίας στην οροφή τού χαρίζουν μια έντονη προσωπικότητα, ενώ τα custom φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια μοναδική, άμεσα αναγνωρίσιμη φωτεινή υπογραφή στο πέρασμά του.

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σαφώς πιο ώριμη και ψηφιοποιημένη. Το βλέμμα μαγνητίζουν αμέσως οι δύο μεγάλες οθόνες των 10,1 ιντσών, ο premium ατμοσφαιρικός φωτισμός και τα προσεγμένα, μαλακά υλικά. Παρά τις compact διαστάσεις του, οι χώροι θα εκπλήξουν ευχάριστα: Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 326 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (διάταξη 40/60) εκτοξεύεται στα 1.106 λίτρα, έτοιμος να δεχτεί τις αποσκευές για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Δυναμική συμπεριφορά και κορυφαία αυτονομία

Η χρήση της προηγμένης πλατφόρμας AmpR Small εξασφαλίζει στο ιαπωνικό μοντέλο χαμηλό κέντρο βάρους, υποδειγματική σταθερότητα και μια άκρως sportive οδική συμπεριφορά, χάρη και στην πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Σύμμαχος στην καθημερινή κίνηση είναι το σύστημα e-Pedal Full Stop, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει και να ακινητοποιεί πλήρως το όχημα χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, μειώνοντας την κόπωση.

Το νέο Nissan Micra είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

Έκδοση 40 kWh: Αποδίδει 120 ίππους και 225 Nm ροπής, προσφέροντας αυτονομία έως 308 χιλιόμετρα (WLTP). Υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC 80 kW, γεμίζοντας την μπαταρία από το 15% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Έκδοση 52 kWh: Για όσους ζητούν το κάτι παραπάνω, αποδίδει 150 ίππους και 245 Nm ροπής, με την αυτονομία να ανεβαίνει στα 408 χιλιόμετρα. Εδώ η ταχυφόρτιση DC φτάνει τα 100 kW (15-80% σε 30 λεπτά).

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, καθώς και αντλία θερμότητας που προστατεύει την απόδοση της μπαταρίας ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, οι ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Maps, Assistant, Play Store) και η εφαρμογή NissanConnect προσφέρουν πλήρη έλεγχο του οχήματος εξ αποστάσεως, δημιουργώντας μια απόλυτα hi-tech εμπειρία. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

Τι νέο φέρνει το Nissan Micra

Τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L): Το νέο Micra μετατρέπεται σε... κινητή πηγή ενέργειας! Μέσω ειδικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης, μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές (λάπτοπ, φορητά ψυγεία, εξοπλισμό κάμπινγκ, ακόμη και μικροσυσκευές κουζίνας).

Σύστημα Multi-Sense με 48 χρώματα: Πλήρης εξατομίκευση της καμπίνας με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 48 διαφορετικές αποχρώσεις κρυφού φωτισμού, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τη διάθεση ή το προφίλ οδήγησης.

Pro-Pilot με Navi-link: Ενσωματώνει προηγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης που «διαβάζουν» σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα του χάρτη, προσαρμόζοντας αυτόματα την ταχύτητα πριν από στροφές ή διευκολύνοντας την οδήγηση σε συνθήκες έντονης κίνησης.

Γαλλικό «DNA» με ιαπωνική σφραγίδα: Το μοντέλο μοιράζεται την κορυφαία ηλεκτρική πλατφόρμα AmpR Small της συμμαχίας (όπως το Renault 5), προσφέροντας όμως βελτιωμένη αεροδυναμική και ελαφρώς μεγαλύτερη πραγματική αυτονομία.

Οι τιμές του νέου Nissan Micra στην Ελλάδα:

Nissan Micra 40kWh Engage: 26.900 ευρώ – 500 ευρώ (επιδότηση λανσαρίσματος) – 3.000 ευρώ (επιδότηση «Κινούμαι ηλεκτρικά 3») Τελική τιμή: 23.400 ευρώ

Nissan Micra 40kWh Advance: 28.900 ευρώ – 500 ευρώ (επιδότηση λανσαρίσματος) – 3.000 ευρώ (επιδότηση «Κινούμαι ηλεκτρικά 3» Τελική τιμή: 25.400 ευρώ

Nissan Micra 52kWh Advance: 31.500 ευρώ – 500 ευρώ (επιδότηση λανσαρίσματος) – 3.000 ευρώ (επιδότηση «Κινούμαι ηλεκτρικά 3») Τελική τιμή: 28.000 ευρώ

Nissan Micra 52kWh Evolve: 32.900 ευρώ – 500 ευρώ (επιδότηση λανσαρίσματος) – 3.000 ευρώ (επιδότηση «Κινούμαι ηλεκτρικά 3») Τελική τιμή: 29.400 ευρώ.