Νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Μέγαρο Αρσακείου

Στο Μέγαρο Αρσακείου επί της οδού Σταδίου 42–46 (με είσοδο από την οδό Αρσάκη 6), λειτουργεί πλέον το νέο κατάστημα ΔΕΗ στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του φυσικού δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ, συνεχίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο.



Το νέο κατάστημα ΔΕΗ το Μέγαρο Αρσακείου διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο, έχοντας τις ανάγκες και την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο.



Η παρουσία της ΔΕΗ σε ένα από τα πλέον εμβληματικά και ανανεωμένα κτίρια του αθηναϊκού κέντρου ενισχύει τον ρόλο της ως σταθερού σημείου αναφοράς για την καθημερινότητα των πελατών, σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας.

Συνολικά, ο μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη τη χώρα, με 82 νέα και πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών. Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός τους βασίζεται σε ανοιχτούς, σύγχρονους χώρους, που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση και αναβαθμίζουν την εμπειρία επίσκεψης.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας

Στo νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Μέγαρο Αρσακείου, όπως και στα νέα και ανακαινισμένα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις και τα προϊόντα ενέργειας που προσφέρει η ΔΕΗ και να επιλέξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.



Το προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome Plan, είναι ιδανικό για οικογένειες με παιδιά, με προνόμια και προσφορές που συμβάλλουν στον μηνιαίο οικονομικό προγραμματισμό. Το ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, εξασφαλίζει προσφορές και εκπτώσεις για αγορές, φαγητό, ψυχαγωγία και υπηρεσίες μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons.