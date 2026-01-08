Νέο μεγάλο έργο: Μονάδα φροντίδας για την άνοια μετά τη συνάντηση Ιερώνυμου - Παπασταύρου

Στη δρομολόγηση ενός εμβληματικού έργου για την κοινωνική πρόνοια προχωρά η Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Μετά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ανακοινώθηκε η ανέγερση ενός πρότυπου κέντρου φροντίδας για ασθενείς που πάσχουν από άνοια και αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.

Το έργο, το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε «τεράστιο», θα ανεγερθεί με δωρεά στην περιοχή των συνόρων Αττικής και Βοιωτίας. Η παρέμβαση του Σταύρου Παπασταύρου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ήταν τυχαία, καθώς η υλοποίηση μιας τέτοιας δομής απαιτεί τον συντονισμό των αδειοδοτικών και περιβαλλοντικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό του.

Credits: Ισμήνη Βλασσοπούλου/Intime

Το νέο κέντρο φροντίδας για την άνοια

Η νέα δομή έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στις υπηρεσίες υγείας για την τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, το κέντρο θα είναι εξοπλισμένο για να παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε ανθρώπους με περιπατητικές δυσκολίες και νευροεκφυλιστικές παθήσεις. «Πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα θα γίνει ένα μεγάλο έργο αγάπης για τους ευάλωτους συμπολίτες μας», δήλωσε ο κ. Ιερώνυμος, ευχαριστώντας τον Υπουργό που «έτεινε ώτα ευήκοα» στα προβλήματα της Εκκλησίας.

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Η στήριξη της πολιτείας και η παρέμβαση του πρωθυπουργού

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει την Εκκλησία ως σταθερό πυλώνα κοινωνικής συνοχής. Ο Υπουργός εξήρε το «αθόρυβο και καθημερινό» φιλανθρωπικό έργο της Αρχιεπισκοπής, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί από κοινού με την Εκκλησία για την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος αποκάλυψε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη εκδηλώσει το έντονο προσωπικό του ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τέτοιων δομών στην Ελλάδα.